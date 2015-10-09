Чемпионке мира по боксу из Казахстана подарили автомобиль

Казахстанская боксёрша Алуа Балкибекова получила автомобиль от Федерации бокса города Алматы, передают Vesti.kz.

Церемония награждения прошла в Алматы в рамках ежегодной конференции Федерации бокса города. Помимо Балкибековой, другие представители алматинской команды, которые достойно защищали честь страны на мировой арене, были отмечены почётными наградами и денежными премиями.

Напомним, что в сентябре Алуа Балкибекова завоевала золото чемпионата мира-2025 по боксу, проходившего под эгидой World Boxing в Ливерпуле (Англия). В финале весовой категории до 51 килограмма она победила представительницу Турции Бусеназ Чакыроглу.

Также Балкибекова становилась победительницей чемпионата мира, который в этом году прошёл под эгидой IBA в Нише (Сербия). Кроме того, казахстанка дважды выигрывала чемпионат Азии в 2021 и 2022 годах.

