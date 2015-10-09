Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 11:23
 

Чемпионке мира по боксу из Казахстана подарили автомобиль

  Комментарии

Поделиться
Чемпионке мира по боксу из Казахстана подарили автомобиль ©instagram.com/almatyboxing.kz

Казахстанская боксёрша Алуа Балкибекова получила автомобиль от Федерации бокса города Алматы, передают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанская боксёрша Алуа Балкибекова получила автомобиль от Федерации бокса города Алматы, передают Vesti.kz.

Церемония награждения прошла в Алматы в рамках ежегодной конференции Федерации бокса города. Помимо Балкибековой, другие представители алматинской команды, которые достойно защищали честь страны на мировой арене, были отмечены почётными наградами и денежными премиями.

Напомним, что в сентябре Алуа Балкибекова завоевала золото чемпионата мира-2025 по боксу, проходившего под эгидой World Boxing в Ливерпуле (Англия). В финале весовой категории до 51 килограмма она победила представительницу Турции Бусеназ Чакыроглу.

Также Балкибекова становилась победительницей чемпионата мира, который в этом году прошёл под эгидой IBA в Нише (Сербия). Кроме того, казахстанка дважды выигрывала чемпионат Азии в 2021 и 2022 годах.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!