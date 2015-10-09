Скандальный бой Лукас за титул получил неожиданное продолжение

Популярная казахстанская боксёрша Ангелина Лукас в ближайшее время, по всей видимости, получит второе поражение в своей карьере, сообщают Vesti.kz.

14 ноября в Каире (Египет) Лукас проиграла раздельным решением судей американке Кэтрин Линденмут в бою за титул WBA Gold в наилегчайшем весе. Это было второе поражение казахстанки в карьере.

Однако спустя три дня бой признали несостоявшимся. Сообщалось, что соперница Лукас не прошла допинг-тест, а в судействе выявили ошибки.

Лукас признали проигравшей?

Теперь с заявлением выступила Линденмут. Американка опубликовала официальное письмо от директора комитета WBA Кины Мальпартиды. В нём говорится, что после "тщательной проверки" победительницей боя признана Линденмут.

Однако на сайте BoxRec данный бой указан как "No Contest". В WBA призвали исправить этот момент.

"Эта классификация является неточной и не отражает официальный вердикт WBA - надзорного органа за данным титульным поединком. Кроме того, важно отметить, что Кэтрин Линденмут столкнулась с серьёзными проблемами безопасности после боя и риском насилия по окончании события, а также не получила оплату в соответствии с контрактными обязательствами. Поддержание точного публичного результата имеет решающее значение не только для спортивной честности, но также для защиты прав спортсменки, её профессионального статуса и безопасности. Мы уважительно просим BoxRec восстановить корректный и официальный результат: Кэтрин Линденмут - победа раздельным решением судей над Ангелиной Лукас - признанная и санкционированная Всемирной боксёрской ассоциацией. Если вам потребуется дополнительная документация, подтверждение или материалы, мы будем полностью готовы предоставить их", - говорится в письме.

Заявление Лукас

Между тем команда казахстанки обратилась в WBA после публикации письма и предоставила организации все доказательства.

"Она спортсменка, которая уклонялась от допинг-тестов! Её тестирование - фейк, оно не могло быть проведено в эту дату, она лжёт. Что касается того, что она якобы была подвергнута риску, то разве наше гостеприимство - это риск?" - говорится в заявлении команды Ангелины Лукас.

"Статус поединка, который был объявлен несостоявшимся, останется без изменений", - рассказала Ангелина Лукас корреспонденту Tengri Sport.

Добавим, что в начале декабря в Дубае (ОАЭ) Лукас провела бой за титул чемпионки по версии Всемирной боксерской федерации (WBF). Казахстанка одержала досрочную победу над соперницей из Танзании по имени Эгине Каянге в четвёртом раунде.

На счету Лукас 16 побед (9 нокаутом) при одном поражении (от чилийки Даниэлы Асенхо в 2023 году в Турции).

