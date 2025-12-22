Назван лучший боец UFC в 2025 году: это не Махачев и не Топурия

Бывший боец ММА россиянин Кирилл Сидельников подвёл итоги года в UFC, назвав лучшего бойца 2025-го и самый яркий поединок сезона, передают Vesti.kz со ссылкой на "Совспорт".

Экс-представитель смешанных единоборств Кирилл Сидельников считает, что главным героем 2025 года в UFC стал российский боец легчайшего веса Пётр Ян (20-5). Также он выделил его поединок с грузином Мерабом Двалишвили (21-5) как самый запоминающийся бой сезона.

"Если говорить о лучшем бое, то я бы выделил встречу Петра Яна с Двалишвили — этот поединок больше всего подходит под данный критерий. Пётр для меня вообще лучший боец года. Да, можно назвать Ислама Махачева, но я считаю, что вернуть титул гораздо сложнее, чем его удерживать", — отметил Сидельников.

Напомним, 7 декабря на номерном турнире UFC 323 Пётр Ян сенсационно победил действующего чемпиона в легчайшем весе Мераба Двалишвили (21–5), выиграв бой единогласным решением судей. Эта победа позволила россиянину вернуть чемпионский пояс и сделать историю — 32-летний Ян стал первым бойцом из России, сумевшим вновь завоевать утраченный титул UFC.

