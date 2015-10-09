Казахстан получил бой за чемпионский титул в США: оппонент с 7-0

Казахстанка Аян Турсын (8-1) получила титульный бой в американском промоушене смешанных единоборствах (ММА) Cage Fury Fighting Championships (CFFC), сообщают Vesti.kz.

Поединок пройдет 6 февраля в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) на турнире CFFC 150. На кону будет стоять вакантный чемпионский пояс в минимальном весе.

Для 31-летней Турсын это будет дебют в промоушене. До этого она выступала в Octagon и Dala Fighting Championship.

Соперницей казахстанки будет японка Арица Мацуда, идущая с рекордом 7-0. Свой последний бой она выиграла в рамках проекта Road to UFC.

В главном событии CFFC 150 вакантный титул в полусреднем весе оспорят Бусурман Жумагул (4-0) из Кыргызстана и американец Дэниэл Моррисон (7-2).

Минимальный вес в Cage Fury считается трамплином в UFC. В истории лиги было три чемпионки в этом дивизионе, и каждая из них впоследствии оставляла пояс ради подписания контракта с UFC.

Победа в предстоящем бою может открыть аналогичную дорогу и для Аян Турсын. Казахстанка является призёркой чемпионатов мира по рукопашному бою, а также бронзовой медалисткой Азиады-2022 по ушу-саньда.

