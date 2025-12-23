UFC принял неожиданное решение по конкуренту Рахмонова: он шёл без поражений

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов (25-2-1 в MMA) исключен из ростера UFC, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Sherdog.com Тома Фили, UFC решил не продлевать контракт с Фахретдиновым, несмотря на его беспроигрышный показатель в лиге (6-0-1 в UFC).

В последнем поединке в сентябре 2025 года Фахретдинов нокаутировал в первом раунде шведа Андреаса Густафссона (12-3).

Также из ростера UFC исключены Лоик Раджабов и Элизеу Залески дус Сантус. Примечательно, что именно бразильца в 2023 году не смог победить Фахретдинов.

Стоит отметить, что Ринат Фахретдинов был первым татарином в UFC. Россиянин выступал в полусреднем весе UFC, где вторым номером дивизиона является непобеждённый казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0 в MMA, 7-0 в UFC).

