"Заберут титулы". Менеджер Алимханулы выступил с заявлением по допинговому делу

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО) может быть лишён титулов после положительного допинг-тестирования. Об этом рассказал менеджер казахстанского боксёра Берик Султан, сообщают Vesti.kz.

О запрещённых веществах в организме Алимханулы стало известно 2 декабря. По словам Султана, результаты допинг-теста стали сюрпризом для них, поскольку первые анализы были "чистыми". Менеджер решил прояснить сложившуюся ситуацию.

"Уважаемые болельщики, возникло много вопросов. Хочу на них ответить, потому что со стороны болельщиков возникло беспокойство - решилась ли ситуация, как обстоят дела? В первую очередь, от имени Жанибека и себя - хочу вас поблагодарить. Когда чужие радуются нашей ошибке и ставят крест нашей карьере, наши фанаты верят, что мы не виновны. Потому что и нам не было легко: после стольких потраченных сил мы приблизились к вершине и попали в такую ситуацию. Как началась эта ситуация: VADA взяла у нас анализ, сперва мочу и кровь. И всё было чисто. Прошло какое-то время, VADA опять пришла и взяла лишь пробу мочи. Перед отлётом, когда до боя оставалось несколько дней, нам объявили вот такую ситуацию. Мы были в шоке. Мы в шоке от того, что первый анализ чист, а второй - вот такой. Между ними мы не меняли питание, витамины были те же. Ничего нового не добавляли. Это разрешённые витамины необходимые для спортсмена. Мы даже эти витамины дали на проверку, там всё чисто. Мы удивились, как это получилось. На этот вопрос ответа нет", - заявил Султан.

Менеджер Алимханулы добавил, что теперь они ждут вскрытия так называемой пробы В:

"Если бы действительно употребляли и поймались на этом - это другой разговор. Что теперь? Теперь они откроют вторую пробу, каждая проба делится на две и хранится. Как объявил КФБ, её откроют 8-го января. Ждем её результата, до этого ничего не можем поделать. Сейчас всеми вопросами занимаются юристы, менеджеры, промоутеры написали организациям дать время до полного выяснения".

Что грозит Алимханулы по допинг-скандалу

Также Султан рассказал о том, что ждёт Алимханулы, если и вторая проба покажет наличие запрещённого вещества.

"Теперь, что хотим сказать - мы чисты, будем ждать результат. Вторая проба покажет, что мы чисты, мы продолжим карьеру, нас не лишат титулов. Мы верим в это. Если нет, то у Жанибека заберут титулы и на год или на полгода дисквалифицируют. Даже при таком раскладе мы не сдадимся и продолжим боксировать, потому что Жанибеку всего 33 года. Вы видели, Кроуфорд в свои 38 выиграл у Канело. Сейчас мы в Казахстане, приходим в себя", - резюмировал он.

Сорванный бой за три титула

Напомним, что 6 декабря в Сан-Антонио (США) Алимханулы должен был провести объединительный бой в среднем весе против чемпиона WBA кубинца Эрисланди Лары.

Однако поединок сорвался. Алимханулы не прошёл допинг-контроль и был исключён из карда вечера.

Что было дальше

Сам Лара всё же вышел на ринг, где встретился с венесуэльцем Йоханом Гонсалесом, заменившим казахстанца. В итоге Лара одержал победу единогласным решением судей и защитил титул.

По делу Алимханулы продолжается внутреннее расследование. Ясность наступит 8 января, когда вскроют пробу В.

Алимханулы "оправдали" по допинговому делу

