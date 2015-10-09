Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Сегодня 12:30
 

Головкину напомнили о бое, который фанаты ждут уже годы

  Комментарии

Поделиться
Головкину напомнили о бое, который фанаты ждут уже годы Геннадий Головкин. ©Турар Казангапов, Vesti.kz

Популярный портал BoxingScene вновь поднял вопрос о гипотетическом бою между американцем Андре Уордом и казахстанцем Геннадием Головкиным, который так и не состоялся, но о котором спорят поклонники бокса по всему миру, передают Vesti.kz.

Поделиться

Популярный портал BoxingScene вновь поднял вопрос о гипотетическом бою между американцем Андре Уордом и казахстанцем Геннадием Головкиным, который так и не состоялся, но о котором спорят поклонники бокса по всему миру, передают Vesti.kz.

"Незавершенное соперничество в боксе.
Андре Уорд против Геннадия Головкина.
Годы споров. Два лучших боксера, которые так и не встретились.
Мастерство против давления. Защита против уничтожения.
Кто бы победил, если бы этот бой действительно состоялся?" — пишет BoxingScene.

Напомним, Головкин не выходил на ринг с сентября 2022 года, когда в трилогии уступил мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу по судейскому решению. При этом казахстанец официально не объявлял о завершении карьеры и не исключал возможности ещё одного боя.

На профессиональном ринге Головкин одержал 42 победы, 37 из них — нокаутом, потерпел два поражения и один поединок свёл к ничьей. Он владел титулами чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе.

В феврале 2024 года Головкин был официально назначен главой НОК Казахстана. Кроме того, он является президентом новой организации World Boxing.

Андре Уорд завершил карьеру в 2017 году. Был чемпионом мира во втором среднем весе по версиям WBA, WBC и The Ring, а также чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и The Ring. Не потерпел ни одного поражения, выиграв 32 боя, 16 из них — нокаутом.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!