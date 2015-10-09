Казахстанских боксёров выдвинули на "Бой года" от World Boxing

Поединки с участием казахстанских боксёров Махмуда Сабырхана и Сагындыка Тогамбая номинированы на звание "Лучший бой года" по версии организации World Boxing, сообщают Vesti.kz.

Оба противостояния прошли в рамках Кубка мира, который состоялся в июле в Астане, и были отмечены экспертами за высокий уровень и зрелищность.

В World Boxing отдельно выделили бой Сабырхана против американского боксёра Аарона Джуда, а также поединок Тогамбая с еще одним представителем США — Малачи Джорджесом.

Помимо казахстанцев в список номинантов вошли бои Миразизбека Мирзахалилова (Узбекистан) — Билгуунсайхана Хархуу (Монголия) и Юлии Шереметы (Польша) — Хуморабону Мамажоновой (Узбекистан), которые состоялись на Кубке мира в Варшаве (Польша). Также на награду претендует бой Луиса Оливейры (Бразилия) и Павла Браха (Польша), прошедший на этапе Кубка мира в Фос-ду-Игуасу (Бразилия).

Ранее Махмуд Сабырхан был номинирован на звание "Лучшего боксёра года" от World Boxing.

