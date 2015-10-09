Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 11:03
 

Казахстанских боксёров выдвинули на "Бой года" от World Boxing

  Комментарии

Поделиться
Казахстанских боксёров выдвинули на "Бой года" от World Boxing ©КФБ

Поединки с участием казахстанских боксёров Махмуда Сабырхана и Сагындыка Тогамбая номинированы на звание "Лучший бой года" по версии организации World Boxing, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Поединки с участием казахстанских боксёров Махмуда Сабырхана и Сагындыка Тогамбая номинированы на звание "Лучший бой года" по версии организации World Boxing, сообщают Vesti.kz.

Оба противостояния прошли в рамках Кубка мира, который состоялся в июле в Астане, и были отмечены экспертами за высокий уровень и зрелищность.

В World Boxing отдельно выделили бой Сабырхана против американского боксёра Аарона Джуда, а также поединок Тогамбая с еще одним представителем США — Малачи Джорджесом.

Помимо казахстанцев в список номинантов вошли бои Миразизбека Мирзахалилова (Узбекистан) — Билгуунсайхана Хархуу (Монголия) и Юлии Шереметы (Польша) — Хуморабону Мамажоновой (Узбекистан), которые состоялись на Кубке мира в Варшаве (Польша). Также на награду претендует бой Луиса Оливейры (Бразилия) и Павла Браха (Польша), прошедший на этапе Кубка мира в Фос-ду-Игуасу (Бразилия).

Ранее Махмуд Сабырхан был номинирован на звание "Лучшего боксёра года" от World Boxing.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Бильбао   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 декабря 01:00   •   не начат
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
- : -
Эспаньол
Эспаньол
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Атлетик
Ничья
Эспаньол
Проголосовало 15 человек

Реклама

Живи спортом!