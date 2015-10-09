Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 10:08
 

World Boxing номинировала Махмуда Сабырхана на "Лучшего боксёра года"

  Комментарии

Поделиться
World Boxing номинировала Махмуда Сабырхана на "Лучшего боксёра года" Махмуд Сабырхан. Фото: КФБ©

Международная федерация бокса World Boxing представила номинантов на звание "Лучшего боксёра года" среди мужчин, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Международная федерация бокса World Boxing представила номинантов на звание "Лучшего боксёра года" среди мужчин, сообщают Vesti.kz.

В числе претендентов оказался казахстанец Махмуд Сабырхан. Также в список вошли два узбекистанца Жавохир Умматалиев и Фазлиддин Эркинбоев, а также бразильцы Луис Оливейра и Юри Фалькао.

Напомним, в сентябре в Ливерпуле (Англия) Сабырхан завоевал золото на чемпионате мира от World Boxing. Казахстанец выступал в весовой категории до 55 килограммов.

Махмуд Сабырхан — чемпион мира 2023 и 2025 года, серебряный призёр мирового первенства 2021-го, а также вице-чемпион Азии 2022 года и чемпион Азии-2024.


Аналогичную номинацию у женщин получила казахстанка Наталья Богданова, завоевавшая золото на ЧМ-2025 от World Boxing в Ливерпуле.

Конкуренцию ей за звание "Лучшей боксёрши года" составят две представительницы Индии Жасмин и Минакши, норвежка Суннива Хофстад и полька Агата Качмарска.


Казахстан на чемпионате мира-2025 от World Boxing добился выдающегося результата. Сборная завоевала семь золотых медалей и заняла первое место в общекомандном медальном зачёте.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Суперкубок Италии 2025/26   •   Саудовская Аравия   •   Финал, мужчины
23 декабря 00:00   •   не начат
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Болонья
Болонья
(Болонья)
Кто победит в основное время?
Наполи
Ничья
Болонья
Проголосовало 246 человек

Реклама

Живи спортом!