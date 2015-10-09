World Boxing номинировала Махмуда Сабырхана на "Лучшего боксёра года"

Международная федерация бокса World Boxing представила номинантов на звание "Лучшего боксёра года" среди мужчин, сообщают Vesti.kz.

В числе претендентов оказался казахстанец Махмуд Сабырхан. Также в список вошли два узбекистанца Жавохир Умматалиев и Фазлиддин Эркинбоев, а также бразильцы Луис Оливейра и Юри Фалькао.

Напомним, в сентябре в Ливерпуле (Англия) Сабырхан завоевал золото на чемпионате мира от World Boxing. Казахстанец выступал в весовой категории до 55 килограммов.

Махмуд Сабырхан — чемпион мира 2023 и 2025 года, серебряный призёр мирового первенства 2021-го, а также вице-чемпион Азии 2022 года и чемпион Азии-2024.

Аналогичную номинацию у женщин получила казахстанка Наталья Богданова, завоевавшая золото на ЧМ-2025 от World Boxing в Ливерпуле.

Конкуренцию ей за звание "Лучшей боксёрши года" составят две представительницы Индии Жасмин и Минакши, норвежка Суннива Хофстад и полька Агата Качмарска.

Казахстан на чемпионате мира-2025 от World Boxing добился выдающегося результата. Сборная завоевала семь золотых медалей и заняла первое место в общекомандном медальном зачёте.

