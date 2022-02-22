Сборная Казахстана договорилась с новым тренером, но есть нюанс

В случае назначения бразильского специалиста Какау в тренерский штаб сборной Казахстана по футзалу могут войти несколько экс-игроков "Кайрата", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Какау уже достиг договоренности с Казахстанской федерацией футбола (КФФ) о назначении на пост главного тренера сборной Казахстана, однако сейчас специалисту необходимо договориться о расторжении соглашения со сборной ОАЭ.

План Какау состоит в том, чтобы пригласить в свой штаб легендарных игроков сборной и "Кайрата", которые ранее выступали под его руководством. В частности, речь идёт о Динмухамбете Сулейменове, который был экс-капитаном сборной и алматинского клуба.

Кроме того, в штаб может войти и Даурен Нургожин, работавший и при прежнем тренере - Кака.

Ранее также стало известно о возможном возвращении в сборную Казахстана защитника Дугласа, объявившего о завершении международной карьеры после отборочного цикла к Евро-2026.

Напомним, Какау уже тренировал сборную Казахстана в 2013-2018 годах. Под его руководством команда в 2016 году завоевала бронзовые медали чемпионата Европы. Также он приводил "Кайрат" к двум победам в Лиге чемпионов (ранее Кубок УЕФА).

