Назым Кызайбай согласились перейти в профи и ответила про бои с Лукас и Муздиман

Трёхкратная чемпионка мира по боксу из Казахстана Назым Кызайбай ответила на вопрос о переходе в профессионалы, передают Vesti.kz.

32-летняя спортсменка призналась, что ей самой интересно попробовать себя на профи-ринге, однако никаких предложений ей пока не поступало.

"Многие спрашивают, но мне не поступало никаких предложений. Сейчас есть немало промоутерских компаний, но никто не приходил с желанием сделать дебют. Самой, честно говоря, очень интересно попробовать себя в профессионалах, потому что здесь другая кухня, подготовка другая. В целом если и предложат, я с радостью попробую себя, потому что сейчас многие любители выступают там, и это никак не мешает выступать за сборную", – рассказала Кызайбай в интервью Tengri Sport.

Также она рассказала, что следит за профессиональным боксом и среди профи-боксёров у нее много знакомых.

"У нас есть девочки-профессионалы: Фируза Шарипова, которая дралась с Кэти Тейлор. На сегодняшний день это самый значимый бой для Казахстана в женском профессиональном боксе. Дальше у нас есть Ангелина Лукас, Балауса Муздиман, Элина Базарова, Милана Сафронова. Смотрю бои девочек, болею за них", – рассказала Кызайбай.

Кроме того, Кызайбай высказалась по поводу потенциального поединка между Ангелиной Лукас и Балаусой Муздиман – и возможности подраться с ними.

"Было бы интересно посмотреть их поединок между собой. Многие считают неправильным, когда свои между собой дерутся, но иногда бывает, что люди интересуются, кто сильнее и так далее. Есть ли у них шансы против меня? У всех всегда есть шанс. Конечно, если кому-то интересно, кто-то захочет организовать такой бой, я всегда готова. Спорт есть спорт, если будут предложения, я могу выйти с любой из них. Мне самой интересно", – ответила Назым.

Назым Кызайбай - первая в истории казахстанского бокса - как среди женщин, так и среди мужчин - спортсменка, завоевавшая три золота чемпионатов мира (2014, 2016, 2025).

Также она победительница чемпионата Азии 2021 года и бронзовый призёр Олимпиады-2024 в Париже.

