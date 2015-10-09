В сборной Казахстана приняли решение по Назым Кызайбай после серебра на ЧМ-2025

Тренер женской сборной Казахстана по боксу Елдос Сайдалин прокомментировал результаты команды на первом в истории чемпионате мира под эгидой World Boxing, а также рассказал о дальнейших планах, передают Vesti.kz.

В Ливерпуле (Англия) подопечные Сайдалина заняли первое место. Чемпионками мира стали Алуа Балкыбекова, Аида Абикеева и Наталья Богданова, серебро выиграла Назым Кызайбай, а бронзу - Виктория Графеева и Елдана Талипова.

"Мы выступили в двух чемпионатах мира за один год. В обоих турнирах показали хороший результат — подняли на пьедестал наш флаг и добились того, чтобы зазвучал гимн. Спасибо народу Казахстана, который поддерживал девушек с начала турнира. Победители или проигравшие — все удостоились поддержки. Спортсмены — ваши, они не наша собственность, они спортсмены казахского народа. На этом не расслабляемся: впереди Азиатские игры и Олимпиада, будем упорно готовиться", - сказал тренер в беседе КФБ.

Отдельно Сайдалин отметил эффект капитана, а также сплоченность команды.

"В нашей команде очень высокий уровень единства. У нас есть самый сильный капитан в женской сборной — Назым Кызайбай. Наши девушки следуют за капитаном и верят в себя, благодаря этому они показывают такие результаты. В наших рядах появилась новая чемпионка мира — Наталья Богданова, у нас есть два двукратных чемпиона мира, конечно, мы довольны. Это всё благодаря нашему единству: боксёры, тренеры, врачи, массажист, федерация — общий труд привёл к такому результату".

По словам тренера, они решили дать отдохнуть пятерым девушкам, которые выступили на двух чемпионатах мира.

"Пятерым девушкам мы дадим возможность отдохнуть — они не примут участие в чемпионате Казахстана. Сами знаете, они выступили на двух чемпионатах мира и Кубке мира. Теперь у них будет время восстановиться и подлечить травмы. Мы будем готовить их к следующему году", — заяил Сайдалин.

Напомним, в марте в Нише (Сербия) прошел женский чемпионат мира, но уже от IBA (Международной ассоциации бокса). Тогда чемпионками стали Назым Кызайбай (48 кг), Алуа Балкибекова (50 кг) и Аида Абикеева (65 кг).

Серебро: Виктория Графеева (60 кг) и Елдана Талипова (+81 кг).

Бронза: Наталья Богданова (70 кг).

Сколько заработали боксеры Казахстана за медали ЧМ-2025

Назым Кызайбай - первая в истории казахстанского бокса - как среди женщин, так и среди мужчин - спортсменка, завоевавшая три золота чемпионатов мира (2014, 2016, 2025). Она также победительница чемпионата Азии 2021 года и бронзовый призер Олимпиады-2024 в Париже.