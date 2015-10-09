Скандалом обернулся финал Казахстана на чемпионате мира-2025 по боксу

Первый в истории чемпионат мира по боксу под эгидой новой организации World Boxing завершился, однако шумиха вокруг турнира в Ливерпуле (Англия) не утихает, передают Vesti.kz.

В сети появилось видео инцидента после финального боя, в котором встречались боксёрши из Казахстана и Турции.

В решающем поединке в весовой категории до 51 килограммов Алуа Балкибекова одержала победу единогласным решением судей над турчанкой Бусеназ Чакыроглу и завоевала золотую медаль ЧМ-2025.

Однако представитель турецкой команды не согласился с таким исходом поединка и устроил скандал, активно выражая свое возмущение судейством. В результате организатором пришлось успокаивать тренера, а Чакыроглу вывести его из зала.

Напомним, женская сборная Казахстана заняла первое место в Ливерпуле (Англия). Чемпионками мира, помимо Балкыбековой, стали Аида Абикеева и Наталья Богданова, серебро выиграла Назым Кызайбай, а бронзу - Виктория Графеева и Елдана Талипова.

