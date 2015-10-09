Канело и Кроуфорд установили рекорд столетия: грядет реванш

Бой за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 39 КО) и американцем Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО) собрал рекордную телеаудиторию, передают Vesti.kz.

Сколько зрителей собрал бой Канело - Кроуфорд

"Самый просматриваемый титульный поединок в мужском боксе этого столетия". Именно так отчитался стриминговый сервис Netflix, который и вел бесплатную трансляцию боя.

По информации источника, бой Канело - Кроуфорд привлёк свыше 41 миллиона зрителей по всему миру: в прямом эфире бой посмотрели более 20 миллионов человек.

Однако до рекорда им далеко. В 2024 году бой блогера Джейка Пола с легендарным Майком Тайсоном, где не разыгрывались пояса, посмотрели около 108 миллиона человек. В рамках того же ивента состоялся женский титульный поединок Кэти Тэйлор - Аманда Серрано, который привлёк 74 миллиона зрителей.

Over 41 million global viewers watched #CaneloCrawford on Netflix, making it the most-viewed men’s championship boxing match this century! pic.twitter.com/4RXR7qyvyU — Netflix (@netflix) September 15, 2025

Напомним, в ночь с 13 на 14 сентября в Лас‑Вегасе (США) Кроуфорд поднялся на два дивизиона и победил Альвареса, отобрав у мексиканца звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Теренс Кроуфорд — первый боксёр в истории, ставший абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях.

Кроуфорд и Канело проведут реванш?

Обозреватель Билл Симмонс заявил в своём подкасте, что соперники проведут реванш. Никаких доказательств этого он не привёл.

Однако тренер Кроуфорда не видит смысла во втором поединке с Альваресом.