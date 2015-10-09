Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Баходир Джалолов отреагировал на поражение Узбекистана в боксе

Двукратный олимпийский чемпион из Узбекистана Баходир Джалолов (15-0, 14 KO) выразил поддержку своему соотечественнику Муроджону Ахмадалиеву (14-2, 11 КО) после его поражения в бою с непобеждённым японцем Наои Иноуэ (31-0, 27 КО), сообщают Vesti.kz.

Двукратный олимпийский чемпион из Узбекистана Баходир Джалолов (15-0, 14 KO) выразил поддержку своему соотечественнику Муроджону Ахмадалиеву (14-2, 11 КО) после его поражения в бою с непобеждённым японцем Наои Иноуэ (31-0, 27 КО), сообщают Vesti.kz.

"Ин ша Аллах ты вернешься сильнее друг мой!", - подписал Джалолов фотографию с Ахмадалиевым в своем Instagram.

14 сентября Ахмадалиев уступил Иноуэ в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе. Бой прошел в Нагое (Япония).


Напомним, свой последний поединок Джалолов провел 5 апреля в Астане, победив единогласным решением судей боксера из Украины Игоря Шевадзутского (12-3, 10 КО).

