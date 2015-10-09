Двумя голами обернулся матч "Арсенала" на старте Лиги чемпионов

Лондонский "Арсенал" одержал победу над испанским "Атлетиком" в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла в Бильбао и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Счет был открыт лишь во втором тайме, когда на 72-й минуте вышедший на замену Габриэл Мартинелли продавил оборону хозяев и переиграл вратаря Унаи Симона.
На 87-й минуте, также вышедший на замену Леандро Троссар забил второй мяч и установил окончательный счет.
Отметим, что "Арсенал" на общем этапа турнира сыграет с алматинским "Кайратом". Матч последнего тура пройдет 28 января будущего года в Лондоне.
A BIG three points to kick off our Champions League campaign 😤 pic.twitter.com/TjOpfxM8mn— Arsenal (@Arsenal) September 16, 2025
