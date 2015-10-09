Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Вчера 23:45
 

Двумя голами обернулся матч "Арсенала" на старте Лиги чемпионов

  Комментарии

Двумя голами обернулся матч "Арсенала" на старте Лиги чемпионов ©x.com/Arsenal

Лондонский "Арсенал" одержал победу над испанским "Атлетиком" в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Бильбао и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Счет был открыт лишь во втором тайме, когда на 72-й минуте вышедший на замену Габриэл Мартинелли продавил оборону хозяев и переиграл вратаря Унаи Симона.

На 87-й минуте, также вышедший на замену Леандро Троссар забил второй мяч и установил окончательный счет.

Отметим, что "Арсенал" на общем этапа турнира сыграет с алматинским "Кайратом". Матч последнего тура пройдет 28 января будущего года в Лондоне.

