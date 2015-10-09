Камбэком, двумя пенальти и удалением завершился первый матч "Реала" в ЛЧ

Мадридский "Реал" одержал волевую победу над французским "Марселем" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилась со счётом 2:1.

Первым успеха добился "Марсель" благодаря голу Тимоти Веа на 22-й минуте. Однако хозяева ответили точными ударами Килиана Мбаппе с пенальти на 29-й и 81-й минутах.

"Сливочные" при этом доигрывали матч в меньшинстве после удаления Даниэля Карвахаля на 72-й минуте.

Во втором туре, 30 сентября, "Реал" сыграет против "Кайрата" в Алматы, а "Марсель" примет дома амстердамский "Аякс".

