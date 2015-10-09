Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 10:52
 

Названо новое лицо бокса Казахстана со времён Головкина

  Комментарии

Поделиться
Названо новое лицо бокса Казахстана со времён Головкина Геннадий Головкин. Фото: DAZN©

Руководитель пресс-службы Дирекции развития спорта (ДРС) Аян Толеген поделился мнением о казахстанском боксере Торехане Сабырхане, передают Vesti.kz.

Поделиться

Руководитель пресс-службы Дирекции развития спорта (ДРС) Аян Толеген поделился мнением о казахстанском боксере Торехане Сабырхане, передают Vesti.kz.

19-летний Торехан завоевал золотую медаль на первом в истории чемпионате мира под эгидой World Boxing, прошедшем в Ливерпуле (Англия).

"Торехан Сабырхан — вчерашний юниор, нынешний чемпион мира и будущий лидер сборной Казахстана!

Более того, уже после Ливерпуля, его эти качества нужно использовать и заряжать всю команду наших мастеров. Несмотря на возраст и регалии. Потому что, у этого парня есть нечто такое, чего у нас не было, возможно, со времён Геннадия Головкина", — написал Толеген в соцсетях.

Добавим, что его старший брат - Махмуд Сабырхан также выиграл золото ЧМ-2025 в Ливерпуле.

Головкин уделал Мейвезера и вошел в историю бокса

Торехан Сабырхан — четырёхкратный чемпион Азии среди юниоров и юношей, что является уникальным достижением для континентального бокса. В апреле 2025 года он успешно дебютировал на профессиональном ринге.

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Ливерпуль   •   Общий этап, мужчины
18 сентября 00:00   •   не начат
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
- : -
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Ливерпуль
Ничья
Атлетико М
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!