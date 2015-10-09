В России предложили реванш Узбекистану за скандал в финале ЧМ по боксу от IBA

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов прокомментировал решение Международной ассоциации бокса (IBA) по скандальному эпизоду в финале чемпионата мира‑2025 в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Ранее IBA оставила в силе результат финального боя весовой категории до 60 кг между россиянином Всеволодом Шумковым и Абдумаликом Халоковым из Узбекистана. Шумков победил раздельным решением судей. Во время боя россиянин укусил за ухо соперника.

Кравцов признал, что нарушение со стороны Шумкова имело место быть, но IBA приняла объективное решение. По его словам, они готовы дать реванш Узбекистану.

"Я совершенно солидарен с решением IBA. Для кого‑то это решение может показаться субъективным. Но здесь нужно брать во внимание во что. Да, это было нарушение правил, но это нарушение точно такое же, как, например, толчок, удар ниже пояса, держание соперника. Нужно понимать, что это действие никак не могло сказаться на результате, не могло каким‑то образом усугубить положение Халокова. На мой взгляд, принято объективное решение. Знаю, что глава IBA Умар Назарович Кремлёв готов организовать реванш, и дать обоим спортсменам возможность определить сильнейшего в формате шоу IBA.PRO. Весь вопрос: согласится ли на это узбекская сторона, если они реально хотят реванш, чтобы доказать, что Халоков реально сильнейший в этой весовой категории. Также у меня был разговор с Всеволодом Шумковым. И он в любое время и в любом месте готов дать реванш. Причем Шумков готов дать реванш в Ташкенте", - сказал Кравцов "Матч ТВ".

Ранее на решение IBA отреагировал и сам Шумков.

Добавим, что команда России выиграла медальный зачёт ЧМ-2025 по боксу от IBA, завоевав 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль. Вторым стал Казахстан (3-1-2), а замкнул тройку Узбекистан (2-4-3).

Ранее рассказали, сколько заработали казахстанские боксёры на ЧМ-2025 в Дубае.

В Узбекистане назвали цирком судейство на ЧМ по боксу от IBA: досталось и Казахстану

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!