Боксёр отреагировал на решение IBA по скандальному бою Узбекистан-Россия в финале ЧМ

Российский боксёр Всеволод Шумков прокомментировал решение Международной ассоциации бокса (IBA) по скандальном эпизоду, произошедшему в финале чемпионата мира-2025 в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Ранее IBA официально подтвердила, что итог финального боя в весовой категории до 60 кг между Шумковым и Абдумаликом Халоковым (Узбекистан) пересмотрен не будет. Во время боя россиянин укусил соперника за ухо, что и стало поводом для расследования.

Таким образом, золотая медаль, завоёванная Шумковым раздельным решением судей, остаётся у российского боксёра.

"Я был уверен, что золото точно останется у меня, так как грубых нарушений и нанесения урона, которые могли бы изменить ход боя, не было. Мои чувства не изменились с того момента, как мне подняли руку. Просто сейчас окончательно пришла ясность, что я чемпион мира. Я в любом случае ответственен за свои действия, если комиссия решит, то я готов принять любые санкции", — сказал Шумков "Матч ТВ".

Напомним, что команда России выиграла медальный зачёт ЧМ-2025 по боксу от IBA, завоевав 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль. Вторым стал Казахстан (3-1-2), а замкнул тройку Узбекистан (2-4-3).

Ранее рассказали, сколько заработали казахстанские боксёры на ЧМ в Дубае.

Между тем в Узбекистане назвали цирком судейство на ЧМ от IBA.

Кто стал лучшим боксёром ЧМ-2025 с участием Казахстана

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!