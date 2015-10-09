Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборные
Сегодня 16:40
 

Сборная Казахстана поднялась в рейтинге ФИФА: названо место

  Комментарии

Сборная Казахстана поднялась в рейтинге ФИФА: названо место Сборная Казахстана по футболу. ©КФФ

Национальная сборная Казахстана улучшила свою позицию в обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который стал последним в 2025 году, сообщают Vesti.kz.

Итоговый рейтинг года

Сегодня, 22 декабря, ФИФА опубликовала заключительное обновление рейтинга национальных сборных в 2025 году. Следующая версия таблицы выйдет уже в 2026-м.

Сборная Казахстана поднялась на одну строчку, опередив Мавританию (115-е) и теперь занимает 114-е место в мировом рейтинге.

Первая 20-ка команд за пределами топ-100 выглядит следующим образом:

  • 101. Таджикистан
  • 102. Мозамбик
  • 103. Люксембург
  • 104. Кыргызстан
  • 105. Мадагаскар
  • 106. Армения
  • 107. Вьетнам
  • 108. Ливан
  • 109. Коморские Острова
  • 110. Нигер
  • 111. Ливия
  • 112. Танзания
  • 113. Кения
  • 114. Казахстан
  • 115. Мавритания
  • 116. Гамбия
  • 117. Судан
  • 118. Намибия
  • 119. КНДР
  • 120. Сьерра-Леоне

Последние результаты сборной Казахстана

Подопечные Талгата Байсуфинова в ноябре провели два заключительных матча года. В рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2026 казахстанцы сумели добиться сенсационной ничьей с Бельгией (1:1), играя в меньшинстве. Однако, несмотря на этот результат, выход в финальную стадию квалификации к тому моменту уже был недостижим.

Во втором матче — товарищеском — сборная Казахстана уступила Фарерским островам со счётом 0:1.

Топ-10 рейтинга ФИФА по итогам 2025 года

Лидером мирового футбола по версии ФИФА стала сборная Испании. Итоговая десятка выглядит следующим образом:

  1. Испания
  2. Аргентина
  3. Франция
  4. Англия
  5. Бразилия
  6. Португалия
  7. Нидерланды
  8. Бельгия
  9. Германия
  10. Хорватия

Таким образом, 2025 год сборная Казахстана завершает с положительной динамикой в рейтинге, а следующий шанс улучшить позицию появится уже в новом сезоне международных матчей.

Дастан Сатпаев может сменить сборную перед Евро-2026: известны детали

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

