Сборная Казахстана поднялась в рейтинге ФИФА: названо место

Национальная сборная Казахстана улучшила свою позицию в обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который стал последним в 2025 году, сообщают Vesti.kz.
Итоговый рейтинг года
Сегодня, 22 декабря, ФИФА опубликовала заключительное обновление рейтинга национальных сборных в 2025 году. Следующая версия таблицы выйдет уже в 2026-м.
Сборная Казахстана поднялась на одну строчку, опередив Мавританию (115-е) и теперь занимает 114-е место в мировом рейтинге.
Первая 20-ка команд за пределами топ-100 выглядит следующим образом:
- 101. Таджикистан
- 102. Мозамбик
- 103. Люксембург
- 104. Кыргызстан
- 105. Мадагаскар
- 106. Армения
- 107. Вьетнам
- 108. Ливан
- 109. Коморские Острова
- 110. Нигер
- 111. Ливия
- 112. Танзания
- 113. Кения
- 114. Казахстан
- 115. Мавритания
- 116. Гамбия
- 117. Судан
- 118. Намибия
- 119. КНДР
- 120. Сьерра-Леоне
Последние результаты сборной Казахстана
Подопечные Талгата Байсуфинова в ноябре провели два заключительных матча года. В рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2026 казахстанцы сумели добиться сенсационной ничьей с Бельгией (1:1), играя в меньшинстве. Однако, несмотря на этот результат, выход в финальную стадию квалификации к тому моменту уже был недостижим.
Во втором матче — товарищеском — сборная Казахстана уступила Фарерским островам со счётом 0:1.
Топ-10 рейтинга ФИФА по итогам 2025 года
Лидером мирового футбола по версии ФИФА стала сборная Испании. Итоговая десятка выглядит следующим образом:
- Испания
- Аргентина
- Франция
- Англия
- Бразилия
- Португалия
- Нидерланды
- Бельгия
- Германия
- Хорватия
Таким образом, 2025 год сборная Казахстана завершает с положительной динамикой в рейтинге, а следующий шанс улучшить позицию появится уже в новом сезоне международных матчей.
