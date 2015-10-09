Сборная Казахстана поднялась в рейтинге ФИФА: названо место

Национальная сборная Казахстана улучшила свою позицию в обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который стал последним в 2025 году, сообщают Vesti.kz.

Итоговый рейтинг года

Сегодня, 22 декабря, ФИФА опубликовала заключительное обновление рейтинга национальных сборных в 2025 году. Следующая версия таблицы выйдет уже в 2026-м.

Сборная Казахстана поднялась на одну строчку, опередив Мавританию (115-е) и теперь занимает 114-е место в мировом рейтинге.

Первая 20-ка команд за пределами топ-100 выглядит следующим образом:

101. Таджикистан

102. Мозамбик

103. Люксембург

104. Кыргызстан

105. Мадагаскар

106. Армения

107. Вьетнам

108. Ливан

109. Коморские Острова

110. Нигер

111. Ливия

112. Танзания

113. Кения

114. Казахстан

115. Мавритания

116. Гамбия

117. Судан

118. Намибия

119. КНДР

120. Сьерра-Леоне

Последние результаты сборной Казахстана

Подопечные Талгата Байсуфинова в ноябре провели два заключительных матча года. В рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2026 казахстанцы сумели добиться сенсационной ничьей с Бельгией (1:1), играя в меньшинстве. Однако, несмотря на этот результат, выход в финальную стадию квалификации к тому моменту уже был недостижим.

Во втором матче — товарищеском — сборная Казахстана уступила Фарерским островам со счётом 0:1.

Топ-10 рейтинга ФИФА по итогам 2025 года

Лидером мирового футбола по версии ФИФА стала сборная Испании. Итоговая десятка выглядит следующим образом:

Испания Аргентина Франция Англия Бразилия Португалия Нидерланды Бельгия Германия Хорватия

Таким образом, 2025 год сборная Казахстана завершает с положительной динамикой в рейтинге, а следующий шанс улучшить позицию появится уже в новом сезоне международных матчей.

