Дастан Сатпаев может сменить сборную перед Евро-2026: известны детали

Форвард сборной Казахстана и алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев может быть привлечён к матчам элитного раунда квалификации чемпионата Европы-2026 среди игроков до 19 лет, передают Vesti.kz.

Возможный переход в U-19

Менеджер Департамента сборных КФФ Рахат Акимкул рассказал, что Сатпаев, оставаясь кандидатом в основную национальную команду, при необходимости может помочь сборной Казахстана U-19. Речь идёт о временном привлечении нападающего к матчам элитного раунда отбора на Евро-2026, если вопрос будет согласован тренерскими штабами.

— Если наша сборная пройдёт элитный раунд в марте, это станет историей. Там же не сможет сыграть Дастан Сатпаев?

"Почему? Дастан Сатпаев сможет сыграть. Если наш тренерский штаб проведёт переговоры и согласует вопрос с тренерским штабом основной сборной, то можно привлечь его — он же 2008 года рождения. У нас футболисты 2007–2008 годов рождения. Он будет играть в марте в Казахстане в товарищеских матчах основной сборной в рамках турнира FIFA Series. Если наш тренерский штаб договорится, чтобы привлечь его не к товарищеским, а к матчам элитного раунда, то это возможно", — сказал Акимкул на YouTube-канале Nursultan Qurman.

Календарь и соперники Казахстана

Матчи элитного раунда квалификации Евро-2026 U-19 пройдут с 25 по 31 марта 2026 года в Румынии. По итогам жеребьёвки сборная Казахстана попала в пятую группу, где сыграет с Украиной, Румынией и Северной Ирландией.

Форма и достижения Сатпаева в текущем сезоне

Отметим, что в июне Дастан уже выступал за сборную Казахстана U-21, приняв участие в домашнем матче отбора на Евро-2027 против Андорры (1:0). В прошлом сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ) нападающий забил 14 мячей, стал вторым бомбардиром чемпионата и внёс весомый вклад в очередное золото "Кайрата".

В текущем сезоне Сатпаев провёл 41 матч во всех турнирах, набрав 27 очков по системе "гол+пас" (19 мячей и 8 передач), а также продолжает выступления за алматинский клуб на общем этапе Лиги чемпионов. На данный момент он оценивается в три миллиона евро (1,8 миллиарда тенге).

