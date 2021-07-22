Проигравший "Кайрату" в ЛЧ клуб сотворил сенсацию и вышел в плей-офф еврокубка

В шестом, заключительном туре общего этапа Лиги конференций финский КуПС на выезде сыграл вничью с английским "Кристал Пэлас" — 2:2, передают Vesti.kz.

Обмен ударами и напряжённая концовка

Хозяева быстро обозначили своё преимущество и уже в дебюте встречи открыли счёт. Однако после перерыва КуПС сумел перехватить инициативу: финский клуб сначала восстановил равновесие, а затем и вовсе вышел вперёд, поставив лондонцев в непростое положение. "Кристал Пэлас" отыгрался во втором тайме, воспользовавшись численным преимуществом после удаления в составе гостей, и спас матч, сведя его к ничьей.

Итоговое место команд

По итогам общего этапа "Кристал Пэлас" набрал 10 очков и финишировал на 10-м месте, уверенно пробившись в плей-офф. КуПС, благодаря важной ничьей в Англии, также оказался в заветной зоне — финны завершили этап с 7 баллами, заняв 21-е место и сотворив одну из главных сенсаций тура.

Знакомый соперник для Казахстана

КуПС хорошо знаком казахстанским болельщикам. Летом финский клуб был соперником алматинского "Кайрата" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Тогда команда Рафаэля Уразбахтина прошла финнов по сумме двух матчей со счётом 3:2.

Кроме того, совсем недавно из КуПСа в "Кайрат" перебрался финский полузащитник Яакко Оксанен — подробности трансфера по ссылке.

