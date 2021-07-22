Определились все участники плей-офф Лиги конференций

В Лиге конференций завершился общий этап — сыграны матчи шестого, заключительного тура, по итогам которого окончательно сформировался состав команд, продолжающих борьбу за трофей, передают Vesti.kz.

Турнир перешёл в решающую стадию, где клубы будут разделены на тех, кто напрямую вышел в 1/8 финала, и участников дополнительного раунда плей-офф.

Участники 1/8 финала

Путёвки в 1/8 финала без участия в стыковых матчах завоевали восемь команд. В их число вошли "Страсбур" (Франция), "Ракув" (Польша), АЕК (Греция), "Спарта" (Чехия), "Райо Вальекано" (Испания), "Шахтер" (Украина), "Майнц" (Германия) и АЕК (Кипр).

Кто сыграет в 1/16 финала

В дополнительном раунде плей-офф — 1/16 финала — выступят следующие клубы: "Лозанна" (Швейцария), "Кристал Пэлас" (Англия), "Лех" (Польша), "Самсунспор" (Турция), "Целе" (Словения), АЗ (Нидерланды), "Фиорентина" (Италия), "Риека" (Хорватия), "Ягеллония" (Польша), "Омония" (Кипр), "Ноа" (Армения), "Дрита" (Косово), КуПС (Финляндия), "Шкендия" (Северная Македония), "Зриньски" (Босния и Герцеговина) и "Сигма" (Чехия).

Стыковые матчи определят ещё восемь участников 1/8 финала, после чего Лига конференций вступит в стадию прямого выбывания, где любая ошибка может стать решающей.

