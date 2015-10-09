Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Италия
"Милан" "отказался" от Модрича и лишился первого титула в сезоне

"Милан" "отказался" от Модрича и лишился первого титула в сезоне Лука Модрич. ©ФК "Милан"

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором "Наполи" уверенно переиграл "Милан" со счётом 2:0 и оформил выход в решающую стадию турнира, передают Vesti.kz.

Уверенное преимущество "хозяев"

Формальные хозяева поля с первых минут действовали активнее и сумели воплотить своё преимущество в забитый мяч ещё до перерыва. Ближе к концу первого тайма счёт был открыт бразильским вингером Давидом Нересом (39-я минута), а после паузы "Наполи" развил успех и датский форвард Расмус Хёйлунд закрепил превосходство своей команды вторым голом (63-я), не оставив "россонери" шансов на камбэк.

Аллегри отказался от Модрича в старте

Одной из главных неожиданностей встречи стало отсутствие в стартовом составе "Милана" обладателя "Золотого мяча"-2018 Луки Модрича. Главный тренер хозяев Массимилиано Аллегри выпустил хорватского полузащитника на поле лишь на 75-й минуте, однако времени, чтобы повлиять на ход игры и спасти команду от поражения, у хавбека уже не было.

Что дальше

Во втором полуфинале, который пройдёт в ночь с 19 на 20 декабря, "Болонья" встретится с "Интером". Финальный матч Суперкубка Италии запланирован на 22 декабря — именно там "Наполи" поборется за первый трофей текущего сезона.

19-кратный чемпион из Европы решил подписать контракт с Модричем

Суперкубок Италии 2025/26   •   Саудовская Аравия   •   1/2 финала, мужчины
20 декабря 00:00   •   не начат
Болонья
Болонья
(Болонья)
- : -
Интер
Интер
(Милан)
Кто победит в основное время?
Болонья
Ничья
Интер
Проголосовало 0 человек

