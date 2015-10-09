Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Победитель Лиги чемпионов останется без президента после вылета от "Кайрата" в ЛЧ

  Комментарии

Победитель Лиги чемпионов останется без президента после вылета от "Кайрата" в ЛЧ ©Depositphotos/hkratky

Президент шотландского "Селтика" Питер Лоуэлл сообщил о решении покинуть пост в 2026 году из-за участившихся угроз и оскорблений, направленных в его адрес, передают Vesti.kz.

"С грустью я объявляю о решении уйти с поста президента "Селтика". Я считаю, что за долгие годы доказал способность справляться с трудностями на многих фронтах, но оскорбления и угрозы со стороны некоторых людей усилились и теперь стали невыносимыми. Они расстроили и встревожили мою семью. На данном этапе моей жизни мне это не нужно. Я не могу с этим смириться, поэтому покидаю клуб, который любил всю свою жизнь. Мотивы и цели этих недоброжелателей могут быть изучены другими. Я предпочитаю с глубокой благодарностью и удовлетворением вспоминать свою карьеру в "Селтике", — заявил Лоуэлл пресс-службе клуба.

Лоуэлл начал работу в "Селтике" в 2003 году как генеральный директор и проработал на этом посту 18 лет. В 2023 году он занял должность президента, курирующего совет директоров. С 1 января 2026 года временно обязанности президента возьмет на себя Брайан Уилсон.

На текущий момент после 16 туров чемпионата Шотландии "Селтик" занимает второе место с 32 очками, уступая лидирующему "Хартсу" шесть баллов.

Неудачи команды начались ещё летом, когда команда под руководством Брендана Роджерса сенсационно уступила алматинскому "Кайрату" в квалификации Лиги чемпионов. В Глазго матч завершился 0:0, а в Алматы казахстанский клуб одержал победу по пенальти — голкипер Темирлан Анарбеков отразил три удара. В конце октября "Селтик" объявил об увольнении Роджерса.

"Селтик" — один из самых титулованных клубов Шотландии и обладатель Кубка чемпионов 1967 года.

Победитель Лиги чемпионов уволил тренера после поражения "Кайрату"

