Мировой футбол
Сегодня 09:07
 

Казахстанский вратарь помог зарубежному клубу обыграть "сенсацию" Лиги чемпионов

  Комментарии

Казахстанский вратарь помог зарубежному клубу обыграть "сенсацию" Лиги чемпионов

Бакинский "Сабах" добился волевой победы над "Карабахом" в матче чемпионата Азербайджана, обыграв действующего чемпиона со счётом 2:1, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Бакинский "Сабах" добился волевой победы над "Карабахом" в матче чемпионата Азербайджана, обыграв действующего чемпиона со счётом 2:1, сообщают Vesti.kz.

Счёт в игре уже на 9-й минуте открыл нападающий "Карабаха" Леандро Андраде, выведя гостей вперёд. Однако хозяева сумели переломить ход встречи: сначала Джой-Ланс Микелс восстановил равновесие, а решающий мяч на 88-й минуте забил Аарон Малуда, принеся "Сабаху" важнейшие три очка.

Отметим, что ворота бакинского клуба защищал голкипер сборной Казахстана Стас Покатилов. В этом матче он отметился тремя сейвами и внёс вклад в победу своей команды.

Благодаря этому успеху "Сабах" вышел на первое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. "Карабах" опустился на вторую строчку, отставая от нового лидера всего на один балл.

Добавим также, что "Карабах" стал одной из главных команд-сенсаций текущего сезона общего этапа Лиги чемпионов. Азербайджанский клуб уже успел обыграть португальскую "Бенфику" (3:2), датский "Копенгагаен" (2:0), а также сыграть вничью с действующими чемпионами клубного чемпионата мира - лондонским "Челси" (2:2).

 

