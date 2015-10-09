Покатилов помог азербайджанскому клубу оформить победу и обогнать "Карабах" в чемпионате

В матче 16-го тура азербайджанской премьер-лиги бакинский "Сабах" на выезде обыграл "Сумгаит" со счётом 3:1 и захватил единоличное лидерство в турнире, сообщают Vesti.kz.

Гости открыли счёт на 26-й минуте: нападающий Велько Шимич удачно завершил атаку своей команды и вывел "Сабах" вперёд. После перерыва серб оформил дубль — на 50-й минуте он вновь поразил ворота хозяев, существенно осложнив положение "Сумгаита".

На этом проблемы хозяев не закончились. В одном из эпизодов защитник "Сумгаита" срезал мяч в собственные ворота, сделав счёт 3:0 в пользу гостей. Единственное, что удалось команде из Сумгаита, — сократить отставание: на 66-й минуте отличился нападающий Роналдо Васкес, установив окончательный результат встречи — 1:3.

Отдельно отметим, что ворота "Сабаха" в этом матче защищал вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов, который вышел на поле с капитанской повязкой и уверенно руководил обороной своей команды.

Благодаря этой победе "Сабах" набрал 37 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, опередив "Карабах" на один балл. "Сумгаит", в свою очередь, с 27 очками продолжает идти на пятой позиции чемпионата.

