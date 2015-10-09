Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Россия
"Динамо" Зайнутдинова определилось с главным тренером

Московское "Динамо" утвердило Ролана Гусева в должности главного тренера, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Гусев будет руководить командой до конца сезона. "Бело-голубые" ушли на зимний перерыв, занимая 10-е место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" набрало 21 очко по результатам 18 матчей.

"Ролан Александрович - воспитанник "Динамо", заслуженный мастер спорта России и обладатель Кубка УЕФА. В начале тренерской карьеры он работал с молодежной командой ЦСКА, выиграв с ней Молодежную футбольную лигу, а также в академии армейцев и юношеских сборных России. В тренерском штабе "Динамо" Ролан Александрович трудится с лета 2023 года. Ранее он исполнял обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона, а также с ноября этого года", - говорится в сообщении клуба.

Добавим, что летом в "Динамо" перешёл казахстанец Бахтиёр Зайнутдинов. За это время полузащитник сборной Казахстана успел провести 10 игр за московский клуб. В последний раз он выходил на поле 19 октября в матче против "Ахмата" (2:2).

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
2 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
3 Локомотив М 18 10 7 1 39-23 37
4 ЦСКА М 18 11 3 4 30-17 36
5 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
6 Спартак М 18 8 5 5 26-23 29
7 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
8 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
9 Акрон Тл 18 5 6 7 22-26 21
10 Динамо М 18 5 6 7 27-26 21
11 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
12 Крылья Советов 18 4 5 9 20-33 17
13 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
14 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
15 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
16 Сочи 18 2 3 13 16-41 9

