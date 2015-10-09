"Динамо" Зайнутдинова определилось с главным тренером

Московское "Динамо" утвердило Ролана Гусева в должности главного тренера, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Гусев будет руководить командой до конца сезона. "Бело-голубые" ушли на зимний перерыв, занимая 10-е место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" набрало 21 очко по результатам 18 матчей.

"Ролан Александрович - воспитанник "Динамо", заслуженный мастер спорта России и обладатель Кубка УЕФА. В начале тренерской карьеры он работал с молодежной командой ЦСКА, выиграв с ней Молодежную футбольную лигу, а также в академии армейцев и юношеских сборных России. В тренерском штабе "Динамо" Ролан Александрович трудится с лета 2023 года. Ранее он исполнял обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона, а также с ноября этого года", - говорится в сообщении клуба.

Добавим, что летом в "Динамо" перешёл казахстанец Бахтиёр Зайнутдинов. За это время полузащитник сборной Казахстана успел провести 10 игр за московский клуб. В последний раз он выходил на поле 19 октября в матче против "Ахмата" (2:2).

Зайнутдинов привлёк внимание 55-кратного чемпиона из Европы

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!