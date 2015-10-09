Зайнутдинов привлёк внимание 55-кратного чемпиона из Европы

Рахмон Устабаев, первый тренер полузащитника сборной Казахстана Бахтиёра Зайнутдинова, поделился своим мнением о перспективах футболиста выступать в европейских топ-чемпионатах, передают Vesti.kz.

Нужно сделать правильный выбор

"Уверен, Бахтиёр сможет себя показать на новом уровне. Когда он выступал в ЦСКА, им заинтересовался шотландский "Глазго Рейнджерс". Интерес из Европы есть всегда, нужно только сделать правильный выбор", – сказал Устабаев ASnews.kz.

Добавим, что в текущем году Зайнутдинов перешёл из турецкого "Бешикташа" в московское "Динамо". За российский клуб он сыграл 10 матчей и заработал одно предупреждение. В его карьере также были "Ростов", "Астана" и "Тараз".

Что касается "Глазго Рейнджерс", 55-кратного чемпиона Шотландии, то клуб активно интересуется другим уроженцем Тараза - Галымжаном Кенжебеком.