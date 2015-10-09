Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Россия
Сегодня 13:10
 

Зайнутдинов привлёк внимание 55-кратного чемпиона из Европы

  Комментарии

Поделиться
Зайнутдинов привлёк внимание 55-кратного чемпиона из Европы Бахтиёр Зайнутдинов. Фото: ©КФФ

Рахмон Устабаев, первый тренер полузащитника сборной Казахстана Бахтиёра Зайнутдинова, поделился своим мнением о перспективах футболиста выступать в европейских топ-чемпионатах, передают Vesti.kz.

Поделиться

Рахмон Устабаев, первый тренер полузащитника сборной Казахстана Бахтиёра Зайнутдинова, поделился своим мнением о перспективах футболиста выступать в европейских топ-чемпионатах, передают Vesti.kz.

Нужно сделать правильный выбор

"Уверен, Бахтиёр сможет себя показать на новом уровне. Когда он выступал в ЦСКА, им заинтересовался шотландский "Глазго Рейнджерс". Интерес из Европы есть всегда, нужно только сделать правильный выбор", – сказал Устабаев ASnews.kz

Добавим, что в текущем году Зайнутдинов перешёл из турецкого "Бешикташа" в московское "Динамо". За российский клуб он сыграл 10 матчей и заработал одно предупреждение. В его карьере также были "Ростов", "Астана" и "Тараз".

Что касается "Глазго Рейнджерс", 55-кратного чемпиона Шотландии, то клуб активно интересуется другим уроженцем Тараза - Галымжаном Кенжебеком.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ЦСКА М 16 10 3 3 26-14 33
2 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
3 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4 Локомотив М 15 8 6 1 31-19 30
5 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
6 Спартак М 16 8 4 4 25-21 28
7 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
8 Акрон Тл 16 5 6 5 21-22 21
9 Ростов 16 4 6 6 12-17 18
10 Динамо М 15 4 5 6 22-23 17
11 Крылья Советов 16 4 5 7 20-26 17
12 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
13 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
14 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
15 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
16 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Милан   •   Регулярный чемпионат, мужчины
24 ноября 00:45   •   не начат
Интер
Интер
(Милан)
- : -
Милан
Милан
(Милан)
Кто победит в основное время?
Интер
Ничья
Милан
Проголосовало 16 человек

Реклама

Живи спортом!