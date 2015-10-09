"Его "подставили". В России раскрыли проблему Зайнутдинова в "Динамо"

Российский эксперт Артем Шмельков высказался о карьере лучшего бомбардира в истории сборной Казахстана по футболу Бахтиёра Зайнутдинова в московском "Динамо", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

"Ключевой вопрос для Зайнутдинова — это не смена тренера или статус в команде, а его здоровье. Очевидно, с точки зрения возраста он на пике карьеры, но из раза в раз мы видим травмы. Из трех последних сезонов Бахтиер отыграл более-менее ровно один, да и тот в "Бешикташе". Это беспокоит", — сказал россиянин.

Шмельков считает, что казахстанец мог бы проявить себя лучше на другой позиции:

— "Как игрок он мне нравится: очень умный, многосторонний, но точно не центральный защитник. Не знаю, с чего Карпин решил, что Баха усилит центр обороны. В этом смысле в "Динамо" был беспорядок и чехарда: кого ни возьми, ни один футболист в этой роли не выглядел убедительно. Так что Зайнутдинова "подставили".

На мой взгляд, это креативный игрок средней линии или фланга. Почему бы не выиграть конкуренцию слева в защите? Там нет сверхзвезд. Рубенс и Скопинцев — кандидатуры понятные, но не сказать, что плотно укрепили бы позицию, как когда-то это сделал Лаксальт", — добавил эксперт.

Зайнутдинов перешёл в московское "Динамо" летом этого года при Валерии Карпине. Сейчас командой руководит Ролан Гусев.

В 10 матчах текущего сезона Зайнутдинов не сумел записать на свой счёт ни одного результативного действия, при этом две его ошибки привели к пропущенным голам. Кроме того, игрок пропустил около двух месяцев из-за травм.

