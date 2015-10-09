Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 14:00
 

Клуб КПЛ заменил легендарного тренера молодым специалистом: есть причина

  Комментарии

Поделиться
Клуб КПЛ заменил легендарного тренера молодым специалистом: есть причина Андрей Ферапонтов. Фото: ©ФК "Ордабасы"

Кызылординский "Кайсар" решил разгрузить зарплатную ведомость на будущий сезон, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Кызылординский "Кайсар" решил разгрузить зарплатную ведомость на будущий сезон, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб, выступивший в КПЛ-2025 исключительно казахстанскими футболистами, решил сделать ставку на отечественных тренеров. Вместо россиянина Виктора Кумыкова команду доверили 50-летнему казахстанцу Андрею Ферапонтову, который согласился работать на ежемесячную зарплату, в несколько раз уступающей предыдущему наставнику.

По неофициальным данным, доход российского тренера в месяц доходил до восьми миллионов тенге.

Что касается Ферапонтова, то в предыдущей команде – в "Окжетпесе" он получал около одного миллиона тенге, однако в середине года был уволен из клуба.

Добавим, что Виктор Кумыков первым сумел вывести казахстанскую команду в групповой этап еврокубков. В 2013 году карагандинский "Шахтер" под его руководством вышел в Лигу Европы, а также сенсационно обыграл шотландский "Селтик" в квалификации Лиги чемпионов.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
25 ноября 01:00   •   не начат
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
- : -
Эвертон
Эвертон
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
Манчестер Юнайтед
Ничья
Эвертон
Проголосовало 5 человек

Реклама

Живи спортом!