Игрок сборной Казахстана подписал контракт с участником еврокубков

Казахстанский нападающий и игрок национальной сборной Роман Муртазаев продолжит карьеру в "Елимае", продлив контракт с клубом из Семея, передают Vesti.kz.

"Елимай" официально объявил о продлении соглашения с 32-летним форвардом. Информацию подтвердили в пресс-службе клуба, подчеркнув, что один из лидеров атак остаётся в команде на новый сезон.

Роман Муртазаев является воспитанником карагандинского футбола. За свою карьеру нападающий выступал за "Шахтёр", "Ертис", "Астану", "Тобол", а также защищал цвета российского клуба "Балтика". На его счету три титула чемпиона Казахстана, а также победы в Суперкубке страны.

В минувшем сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ) Муртазаев провёл за "Елимай" 26 матчей, отметившись семью забитыми мячами и одной результативной передачей, став одним из ключевых игроков команды.

На международной арене форвард защищал цвета сборной Казахстана в 25 матчах, в которых забил три гола.

Отметим, что по итогам прошлого сезона "Елимай" занял четвёртое место в чемпионате Казахстана, что позволило клубу впервые в своей истории завоевать путёвку в квалификацию Лиги конференций сезона-2026/2027.

