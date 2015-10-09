Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Игрок сборной Казахстана подписал контракт с участником еврокубков

©ФК "Елимай"

Поделиться

Казахстанский нападающий и игрок национальной сборной Роман Муртазаев продолжит карьеру в "Елимае", продлив контракт с клубом из Семея, передают Vesti.kz.

"Елимай" официально объявил о продлении соглашения с 32-летним форвардом. Информацию подтвердили в пресс-службе клуба, подчеркнув, что один из лидеров атак остаётся в команде на новый сезон.

Роман Муртазаев является воспитанником карагандинского футбола. За свою карьеру нападающий выступал за "Шахтёр", "Ертис", "Астану", "Тобол", а также защищал цвета российского клуба "Балтика". На его счету три титула чемпиона Казахстана, а также победы в Суперкубке страны.

В минувшем сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ) Муртазаев провёл за "Елимай" 26 матчей, отметившись семью забитыми мячами и одной результативной передачей, став одним из ключевых игроков команды.

На международной арене форвард защищал цвета сборной Казахстана в 25 матчах, в которых забил три гола.

Отметим, что по итогам прошлого сезона "Елимай" занял четвёртое место в чемпионате Казахстана, что позволило клубу впервые в своей истории завоевать путёвку в квалификацию Лиги конференций сезона-2026/2027.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

