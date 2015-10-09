Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
"Точно буду работать". Экс-тренер "Астаны" сделал заявление о возвращении в Казахстан

"Точно буду работать". Экс-тренер "Астаны" сделал заявление о возвращении в Казахстан

Бывший главный тренер "Астаны" Роман Григорчук прокомментировал слухи о возможном продолжении карьеры в Казахстане и подтвердил готовность в ближайшее время вернуться к работе, передают Vesti.kz со ссылкой на Sport.ua.

60-летний украинский специалист высказался о своём будущем и интересе со стороны клубов, в том числе из Казахстана. По словам тренера, он действительно рассматривает несколько вариантов и намерен в ближайшее время определиться с новым местом работы.

— Существует много слухов относительно вашего будущего. Больше всего говорят о Казахстане. Насколько эти слухи соответствуют действительности?

— Я хочу вернуться к тренерской работе. На сегодняшний день у меня есть целый ряд вариантов, так что могу сказать, что точно буду работать. Сейчас есть немного времени, чтобы сделать выбор, а дальше - в бой!

— Если говорить о вариантах, которые вы имеете в настоящее время: зарубежные клубы или украинские?

— Почти все варианты — это зарубежные клубы, но здесь важно отметить слово "почти". Вот так могу сказать - это будет максимально правильная формулировка, — заключил Григорчук.

Роман Григорчук хорошо знаком казахстанским болельщикам по работе в "Астане", которую он, с небольшим перерывом, возглавлял в 2018–2019 годах. После ухода из столичного клуба специалист также трудился в солигорском "Шахтёре", одесском "Черноморце" и азербайджанском "Нефтчи".

Последним местом работы Григорчука стал украинский ЛНЗ — сотрудничество длилось около пяти месяцев и завершилось в мае 2025 года. Теперь опытный наставник находится в поиске нового проекта, и Казахстан вновь может оказаться одним из возможных направлений его карьеры.

За годы тренерской деятельности Григорчук добился весомых результатов: становился чемпионом Казахстана, выигрывал Суперкубок страны, а также завоёвывал золотые медали чемпионатов Беларуси и Латвии (трижды).

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

