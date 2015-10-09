"Точно буду работать". Экс-тренер "Астаны" сделал заявление о возвращении в Казахстан

Бывший главный тренер "Астаны" Роман Григорчук прокомментировал слухи о возможном продолжении карьеры в Казахстане и подтвердил готовность в ближайшее время вернуться к работе, передают Vesti.kz со ссылкой на Sport.ua.

60-летний украинский специалист высказался о своём будущем и интересе со стороны клубов, в том числе из Казахстана. По словам тренера, он действительно рассматривает несколько вариантов и намерен в ближайшее время определиться с новым местом работы.

— Существует много слухов относительно вашего будущего. Больше всего говорят о Казахстане. Насколько эти слухи соответствуют действительности?

— Я хочу вернуться к тренерской работе. На сегодняшний день у меня есть целый ряд вариантов, так что могу сказать, что точно буду работать. Сейчас есть немного времени, чтобы сделать выбор, а дальше - в бой!

— Если говорить о вариантах, которые вы имеете в настоящее время: зарубежные клубы или украинские?

— Почти все варианты — это зарубежные клубы, но здесь важно отметить слово "почти". Вот так могу сказать - это будет максимально правильная формулировка, — заключил Григорчук.

Роман Григорчук хорошо знаком казахстанским болельщикам по работе в "Астане", которую он, с небольшим перерывом, возглавлял в 2018–2019 годах. После ухода из столичного клуба специалист также трудился в солигорском "Шахтёре", одесском "Черноморце" и азербайджанском "Нефтчи".

Последним местом работы Григорчука стал украинский ЛНЗ — сотрудничество длилось около пяти месяцев и завершилось в мае 2025 года. Теперь опытный наставник находится в поиске нового проекта, и Казахстан вновь может оказаться одним из возможных направлений его карьеры.

За годы тренерской деятельности Григорчук добился весомых результатов: становился чемпионом Казахстана, выигрывал Суперкубок страны, а также завоёвывал золотые медали чемпионатов Беларуси и Латвии (трижды).

