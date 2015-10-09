ФИФА объявила решение по сборной России

Международная федерация футбола (ФИФА) сегодня, 22 декабря, опубликовала заключительный рейтинг национальных сборных в этом году, передают Vesti.kz.

Итоги года для сборной России под руководством Карпина

Команда России завершает год на итоговом 33-м месте, на котором находилась и в предыдущем обновлении.

В 2025-м сборная России под руководством Валерия Карпина провела 10 товарищеских матчей. В активе команды — шесть побед, три ничьи и одно поражение.

Заключительные результаты года

Заключительные игры года россияне провели в ноябре. 12 числа команда сыграла вничью с Перу (1:1) в Санкт-Петербурге, а спустя три дня уступила Чили в Сочи со счётом 0:2. Это поражение стало первым для подопечных Карпина за последние четыре года.

Статус сборной остался без изменений

Напомним, что российские сборные и клубы с 28 февраля 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА на неопределённый срок, из-за чего команда продолжает проводить исключительно товарищеские встречи.

