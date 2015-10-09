Впервые в истории: "Бавария" установила уникальный рекорд

Мюнхенская "Бавария" вписала своё имя в историю немецкого футбола, став первым клубом Бундеслиги, который на протяжении всего календарного года неизменно занимал первое место в турнирной таблице, передают Vesti.kz.

Об этом сообщает статистический портал Opta Sports. Очередным подтверждением доминирования команды стала уверенная гостевая победа над "Хайденхаймом" со счётом 4:0 в матче 15-го тура чемпионата Германии, который состоялся 21 декабря.

В текущем сезоне-2025/26 мюнхенцы уверенно возглавляют Бундеслигу, набрав 41 очко после 15 туров. Подопечные клуба одержали 13 побед и лишь дважды сыграли вничью, не потерпев ни одного поражения. Отрыв от ближайшего преследователя — дортмундской "Боруссии" — составляет девять очков.

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 "Бавария" в очередной раз стала чемпионом Германии, завоевав 34-й титул в своей истории — абсолютный рекорд Бундеслиги.

Следующий матч в национальном первенстве мюнхенский клуб проведёт уже в следующем году - 11 января, когда на своём поле примет "Вольфсбург".





