Германия
Впервые в истории: "Бавария" установила уникальный рекорд

Мюнхенская "Бавария" вписала своё имя в историю немецкого футбола, став первым клубом Бундеслиги, который на протяжении всего календарного года неизменно занимал первое место в турнирной таблице, передают Vesti.kz.

Об этом сообщает статистический портал Opta Sports. Очередным подтверждением доминирования команды стала уверенная гостевая победа над "Хайденхаймом" со счётом 4:0 в матче 15-го тура чемпионата Германии, который состоялся 21 декабря.

В текущем сезоне-2025/26 мюнхенцы уверенно возглавляют Бундеслигу, набрав 41 очко после 15 туров. Подопечные клуба одержали 13 побед и лишь дважды сыграли вничью, не потерпев ни одного поражения. Отрыв от ближайшего преследователя — дортмундской "Боруссии" — составляет девять очков.

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 "Бавария" в очередной раз стала чемпионом Германии, завоевав 34-й титул в своей истории — абсолютный рекорд Бундеслиги.

Следующий матч в национальном первенстве мюнхенский клуб проведёт уже в следующем году - 11 января, когда на своём поле примет "Вольфсбург".
 

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 15 13 2 0 55-11 41
2 Боруссия-09 Д 15 9 5 1 26-12 32
3 Байер 15 9 2 4 33-20 29
4 РБ Лейпциг 15 9 2 4 30-19 29
5 Хоффенхайм 15 8 3 4 29-20 27
6 Штутгарт-1893 15 8 2 5 25-22 26
7 Айнтрахт Фр 15 7 4 4 30-30 25
8 Унион 15 6 3 6 20-23 21
9 Фрайбург 15 5 5 5 25-26 20
10 Вердер 15 4 5 6 18-28 17
11 Кельн 15 4 4 7 22-24 16
12 Боруссия М 15 4 4 7 18-24 16
13 Гамбург 15 4 4 7 16-25 16
14 Вольфсбург 15 4 3 8 23-28 15
15 Аугсбург 15 4 2 9 17-28 14
16 Санкт-Паули 15 3 3 9 13-26 12
17 Хайденхайм 15 3 2 10 13-34 11
18 Майнц-05 15 1 5 9 13-26 8

