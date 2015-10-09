В сборной Казахстана будет обновлён "вечный" рекорд? Это возможно в 2026 году

В 2026 году в сборной Казахстана может быть установлен новый рекорд - всё зависит от выступлений опытного защитника команды Сергея Малого. Несмотря на то, что ему 35 лет, он всё ещё рассчитывает продолжать играть на высоком уровне. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о возможном рекорде.

В настоящее время защитник "Ордабасы" замыкает топ-3 рекордсменов сборной по количеству проведённых матчей за неё. На его счету 72 игры, а уступает он только Самату Смакову (76) и Руслану Балтиеву (75).

В рекорд верится с трудом, но всё возможно

Для повторения рекорда Малому нужно сыграть ещё четыре игры за сборную, а для установления нового достижения - пять встреч. В следующем году сборная проведёт предположительно 10 игр.

Две игры пройдут в марте в рамках нового проекта FIFA Series. Причём Казахстан станет командой-хозяйкой своей группы, куда войдут ещё три сборные из разных конфедераций. В общем каждая сборная проведёт по две встречи.

В сентябре-ноябре сборная сыграет шесть матчей в группе дивизиона С Лиги наций. Также пауза на международные матчи будет в июне, где команда может провести ещё пару игр. Выходит, что чисто технически шансы есть.

Но верится в это с трудом, так как Малому летом исполнится 36. Да, футболист остаётся в "Ордабасы", в команде, которая традиционно будет ставить перед собой высокие цели. Но это ничего не гарантирует. Тем более в этом году Сергей принял участие только в четырёх из десяти матчей за сборную, а в 2024-м сыграл только в одной игре из десяти!

Как видим, многое зависит от главного тренера, а этот вопрос в сборной всё ещё открыт. Ведь не исключено, что новый рулевой захочет сразу же омолодить состав, дать шанс новому поколению, отказавшись от ветеранов. На той же позиции центрального защитника могут начать заигрывать Александра Широбокова из "Кайрата", могут дать больше возможностей Адильбеку Жумаханову из "Елимая". Вариантов немало.

Но если нужен будет сплав молодости и опыта, а Малый будет в форме и здоров, то всё возможно. В КПЛ-2025 он сыграл в 24 из 26 матчей, забив пять голов. Это по-прежнему лучше, чем у большинства других, куда более молодых защитников из Казахстана. А ещё он стал лучшим в лиге по количеству выигранных верховых дуэлей (109):

Рекорд Смакова мог быть "вечным", но стал уязвимым

Самат Кабирович провёл 76 матчей за сборную Казахстана, что, конечно, впечатляет. Но экс-капитан вполне мог сотворить такой отрыв, что его ещё долго никто бы не догнал. С 2011 по 2014 годы он пропустил больше 20 игр за международном уровне, решив завершить карьеру в сборной после ошибок в товарищеском противостоянии с Сирией (1:1).

Но спустя три года он вернулся в команду из-за кадрового дефицита и играл за неё ещё два года. То есть, его уровень позволял ему играть за сборную почти до 38 лет. И если бы не то решение завершить карьеру (фактически же, как оказалось, приостановить), то до рекорда Малому было бы далеко.

В целом же, хорошие перспективы переустановить это достижение в будущем есть у капитана сборной Нуралы Алипа, у которого к 26 годам набралось 48 игр за команду, а также у 23-летнего Максима Самородова, который провёл 29 встреч.

Если юному Дастану Сатпаеву удастся играть без травм, то и у него есть шикарная возможность через много лет установить новые достижения на всех фронтах. В 17 лет он уже отыграл шесть встреч за национальную дружину.

Отметим, что Малый играет за сборную с 2014 года. Всего в 72 матчах он забил один гол и сделал два ассиста. Его лучшие годы в сборной были 2016, 2019 и 2022, когда он был незаменимым. В те годы он сыграл во всех матчах без исключения - 8/8, 11/11 и 10/10.

