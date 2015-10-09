В АПЛ установили рекорд впервые за 111 лет: кто добился?

Футболисты "Астон Виллы" обыграли "Манчестер Юнайтед" в матче 17-го тура английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Бирмингеме, завершилась со счётом 2:1. В составе победителей дубль оформил Морган Роджерс (45-я и 58-я минуты). У проигравших отличился Матеус Кунья (45+3).

По данным Stata Football, "Астон Вилла" одержала 10 побед подряд в матчах высшего дивизиона во всех турнирах — впервые за 111 лет.

Список последних 10 побед "Астон Виллы":

🔹2:0 — "Маккаби" Тель-Авив

🔹4:0 — "Борнмут"

🔹2:1 — "Лидс"

🔹2:1 — "Янг Бойз"

🔹1:0 — "Вулверхэмптон"

🔹4:3 — "Брайтон"

🔹2:1 — "Арсенал"

🔹2:1 — "Базель"

🔹3:2 — "Вест Хэм"

🔹2:1 — "Манчестер Юнайтед"

"Астон Вилла" с 36 очками занимает третье место в турнирной таблице, тогда как "Манчестер Юнайтед" располагается на седьмом, имея 26 очков.

Следующие матчи команд:

🔹26 декабря — "Манчестер Юнайтед" примет дома "Ньюкасл";

🔹27 декабря — "Астон Вилла" сыграет на выезде с "Челси".

