В АПЛ установили рекорд впервые за 111 лет: кто добился?

Футболисты "Астон Виллы" обыграли "Манчестер Юнайтед" в матче 17-го тура английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Бирмингеме, завершилась со счётом 2:1. В составе победителей дубль оформил Морган Роджерс (45-я и 58-я минуты). У проигравших отличился Матеус Кунья (45+3).
По данным Stata Football, "Астон Вилла" одержала 10 побед подряд в матчах высшего дивизиона во всех турнирах — впервые за 111 лет.
Список последних 10 побед "Астон Виллы":
🔹2:0 — "Маккаби" Тель-Авив
🔹4:0 — "Борнмут"
🔹2:1 — "Лидс"
🔹2:1 — "Янг Бойз"
🔹1:0 — "Вулверхэмптон"
🔹4:3 — "Брайтон"
🔹2:1 — "Арсенал"
🔹2:1 — "Базель"
🔹3:2 — "Вест Хэм"
🔹2:1 — "Манчестер Юнайтед"
"Астон Вилла" с 36 очками занимает третье место в турнирной таблице, тогда как "Манчестер Юнайтед" располагается на седьмом, имея 26 очков.
Следующие матчи команд:
🔹26 декабря — "Манчестер Юнайтед" примет дома "Ньюкасл";
🔹27 декабря — "Астон Вилла" сыграет на выезде с "Челси".
