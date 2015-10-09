Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 10:48
 

В АПЛ установили рекорд впервые за 111 лет: кто добился?

  Комментарии

Поделиться
В АПЛ установили рекорд впервые за 111 лет: кто добился? ©x.com/AVFCOfficial

Футболисты "Астон Виллы" обыграли "Манчестер Юнайтед" в матче 17-го тура английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Поделиться

Футболисты "Астон Виллы" обыграли "Манчестер Юнайтед" в матче 17-го тура английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Бирмингеме, завершилась со счётом 2:1. В составе победителей дубль оформил Морган Роджерс (45-я и 58-я минуты). У проигравших отличился Матеус Кунья (45+3).

По данным Stata Football, "Астон Вилла" одержала 10 побед подряд в матчах высшего дивизиона во всех турнирах — впервые за 111 лет.

Список последних 10 побед "Астон Виллы":

🔹2:0 — "Маккаби" Тель-Авив
🔹4:0 — "Борнмут"
🔹2:1 — "Лидс"
🔹2:1 — "Янг Бойз"
🔹1:0 — "Вулверхэмптон"
🔹4:3 — "Брайтон"
🔹2:1 — "Арсенал"
🔹2:1 — "Базель"
🔹3:2 — "Вест Хэм"
🔹2:1 — "Манчестер Юнайтед"

"Астон Вилла" с 36 очками занимает третье место в турнирной таблице, тогда как "Манчестер Юнайтед" располагается на седьмом, имея 26 очков.

Следующие матчи команд:

🔹26 декабря — "Манчестер Юнайтед" примет дома "Ньюкасл";
🔹27 декабря — "Астон Вилла" сыграет на выезде с "Челси".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 17 12 3 2 31-10 39
2 Манчестер Сити 17 12 1 4 41-16 37
3 Астон Вилла 17 11 3 3 27-18 36
4 Челси 17 8 5 4 29-17 29
5 Ливерпуль 17 9 2 6 28-25 29
6 Сандерленд 17 7 6 4 19-17 27
7 Манчестер Юнайтед 17 7 5 5 31-28 26
8 Кристал Пэлас 17 7 5 5 21-19 26
9 Брайтон энд Хов Альбион 17 6 6 5 25-23 24
10 Эвертон 17 7 3 7 18-20 24
11 Ньюкасл Юнайтед 17 6 5 6 23-22 23
12 Брентфорд 17 7 2 8 24-25 23
13 Тоттенхэм Хотспур 17 6 4 7 26-23 22
14 Борнмут 17 5 7 5 26-29 22
15 Фулхэм 16 6 2 8 23-26 20
16 Лидс Юнайтед 17 5 4 8 24-31 19
17 Ноттингем Форест 16 5 3 8 17-25 18
18 Вест Хэм Юнайтед 17 3 4 10 19-35 13
19 Бернли 17 3 2 12 19-34 11
20 Вулверхэмптон Уондерерс 17 0 2 15 9-37 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 декабря 01:00   •   не начат
Фулхэм
Фулхэм
(Лондон)
- : -
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
(Ноттингем)
Кто победит в основное время?
Фулхэм
Ничья
Ноттингем Форест
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!