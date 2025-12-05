ФИФА объявила рекордные призовые ЧМ-2026 по футболу с участием Узбекистана

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) существенно увеличит призовой фонд чемпионата мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Рекордный призовой фонд

По данным ESPN, общий объем призовых выплат на мировом первенстве составит 655 миллионов долларов. Даже сборные, не сумевшие преодолеть групповой этап, заработают по девять миллионов долларов, тогда как выход в финал гарантирует командам выплаты до 33 миллионов долларов.

Победитель турнира также получит рекордное вознаграждение — 50 миллионов долларов.

Сравнение с прошлыми мундиалями

Для сравнения, за победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре сборная Аргентины получила 42 миллиона долларов. Ранее, после триумфа на мундиале-2018 в России, национальная команда Франции заработала 38 миллионов долларов.

Дебют Узбекистана на чемпионате мира

Напомним, что сборная Узбекистана впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира по футболу. Команда выступит на турнире 2026 года под руководством итальянского специалиста Фабио Каннаваро, что станет историческим событием для центральноазиатского футбола.

