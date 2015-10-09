Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 20:13
 

Тренер сезона в Бундеслиге принял решение по работе в Казахстане

  Комментарии

Поделиться
Тренер сезона в Бундеслиге принял решение по работе в Казахстане Виктор Скрипник. ©Depositphotos/olegda88.gmail.com

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник принял решение по работе в казахстанском клубе - "Актобе", передают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник принял решение по работе в казахстанском клубе - "Актобе", передают Vesti.kz.

Действующий контракт 56-летнего украинского специалиста с луганской командой остаётся в силе, и он продолжит работу в Украине, сообщает Sport.ua.

Отпуск и подготовка к сборам

Сейчас Скрипник находится в отпуске в Германии и присоединится к "Заре" на предсезонных сборах в Турции 14 января. На следующий день он проведёт первую тренировку команды в новом году.

Текущая ситуация в чемпионате

После 16 матчей луганская "Заря" занимает восьмое место в чемпионате Украины с 23 очками, отставая от лидирующего ЛНЗ на 12 баллов.

Опыт и достижения

Виктор Скрипник ранее руководил такими клубами, как "Вердер", "Рига", "Ворскла" и "Металлист 1925". В сезоне 2014/15 он был признан тренером сезона в Бундеслиге по версии Transfermarkt.

В качестве игрока, всё с тем же "Вердером", Скрипник становился чемпионом Германии (2004).

Калмурза собрался в Европу и выбрал топ-клуб

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Бильбао   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 декабря 01:00   •   не начат
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
- : -
Эспаньол
Эспаньол
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Атлетик
Ничья
Эспаньол
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!