Тренер сезона в Бундеслиге принял решение по работе в Казахстане

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник принял решение по работе в казахстанском клубе - "Актобе", передают Vesti.kz.

Действующий контракт 56-летнего украинского специалиста с луганской командой остаётся в силе, и он продолжит работу в Украине, сообщает Sport.ua.

Отпуск и подготовка к сборам

Сейчас Скрипник находится в отпуске в Германии и присоединится к "Заре" на предсезонных сборах в Турции 14 января. На следующий день он проведёт первую тренировку команды в новом году.

Текущая ситуация в чемпионате

После 16 матчей луганская "Заря" занимает восьмое место в чемпионате Украины с 23 очками, отставая от лидирующего ЛНЗ на 12 баллов.

Опыт и достижения

Виктор Скрипник ранее руководил такими клубами, как "Вердер", "Рига", "Ворскла" и "Металлист 1925". В сезоне 2014/15 он был признан тренером сезона в Бундеслиге по версии Transfermarkt.

В качестве игрока, всё с тем же "Вердером", Скрипник становился чемпионом Германии (2004).

