В Астане объявили о контракте с самым эффективным форвардом КПЛ

Столичный "Женис" объявил о продлении контракта с грузинским нападающим Элгуджой Лобжанидзе. Он защищал цвета чёрно-жёлтых с лета 2025 года, сообщают Vesti.kz.

"Лобо с нами! С радостью сообщаем, что продлили контракт с Элгуджой Лобжанидзе до конца 2026 года", - пишет пресс-служба "Жениса".

33-летний форвард во второй половинеудивил своей результативностью , оформив статистику 4+1 за 293 сыгранных минут. В среднем ему требовалось по 58 минут на голевое действие, поэтому он стал самым эффективным игроком чемпионата.

С 2017 по 2020 годы он вызывался в сборную Грузии, за которую провёл десять матчей. В Казахстане также играл в составах "Тараза", "Кайсара", "Тобола" и "Кызыл-Жара". Суммарно во всех клубах КПЛ провёл 98 матчей, в которых забил 33 гола и сделал восемь ассистов.

Отметим, что накануне в "Женисе" объявили о назначении Али Алиева на пост главного тренера. Тут же стоит отметить, что Лобжанидзе уже играл под руководством этого специалиста в "Кызыл-Жаре".

