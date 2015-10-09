Экс-тренер сборной Казахстана возглавил клуб КПЛ

Футбольный клуб "Женис" объявил о назначении казахстанца Али Алиева главным тренером, передают Vesti.kz.
Алиев уже возглавлял "Женис" в 2022 году. Также в его карьере были "Кызылжар", "Шахтёр" и сборная Казахстана.
Предыдущим наставником столичного клуба был украинец Андрей Демченко, покинувший свой пост по истечении срока контракта.
"Женис" финишировал на шестом месте в таблице КПЛ-2025.
Ранее астанчане официально объявили решение по легионеру.
