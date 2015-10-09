Голевой перестрелкой с двумя удалениями завершился матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"

В матче 17-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) встречались "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Игра прошла в Лондоне и получилась богатой на события, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом тайме голов не было, но уже на 33-й минуте полузащитник шпор Хави Симонс был удалён с поля за прямую красную карточку после фола на своём соотечественнике Вирджиле ван Дейке. Все основные события развернулись уже после перерыва.

Так, на 56-й минуте вышедший на замену Александр Исак вывел "Ливерпуль" вперёд, забив с паса Флориана Вирца. Таким образом немец оформил своё первое результативное действие за красных в АПЛ только в 16-м по счёту матче. Однако главный герой эпизода Исак получил травму и была произведена обратная замена.

Тем не менее это не сказалось на игре, так как на 66-й минуте Юго Экитике забил второй гол гостей. "Тоттенхэм" смог ответить только на 83-й минуте благодаря точному удару Ришарлисона, а уже в компенсированное время, на третьей добавленной минуте, за второе предупреждение с поля был удалён защитник хозяев Кристиан Ромеро - так "Тоттенхэм" доигрывал встречу вдевятером.

Таким образом "Тоттенхэм" проиграл второй матч подряд в АПЛ, а "Ливерпуль" впервые с сентября вышел на серию из трёх побед во всех официальных турнирах. В турнирной таблице красные оказались на пятой строчке с 29 очками, а "Тоттенхэм" идёт 13-м с 22 баллами.

