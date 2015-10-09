Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Голевой перестрелкой с двумя удалениями завершился матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"

Матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль". Фото: ФК "Ливерпуль"©

В матче 17-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) встречались "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Игра прошла в Лондоне и получилась богатой на события, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом тайме голов не было, но уже на 33-й минуте полузащитник шпор Хави Симонс был удалён с поля за прямую красную карточку после фола на своём соотечественнике Вирджиле ван Дейке. Все основные события развернулись уже после перерыва.

Так, на 56-й минуте вышедший на замену Александр Исак вывел "Ливерпуль" вперёд, забив с паса Флориана Вирца. Таким образом немец оформил своё первое результативное действие за красных в АПЛ только в 16-м по счёту матче. Однако главный герой эпизода Исак получил травму и была произведена обратная замена.

Тем не менее это не сказалось на игре, так как на 66-й минуте Юго Экитике забил второй гол гостей. "Тоттенхэм" смог ответить только на 83-й минуте благодаря точному удару Ришарлисона, а уже в компенсированное время, на третьей добавленной минуте, за второе предупреждение с поля был удалён защитник хозяев Кристиан Ромеро - так "Тоттенхэм" доигрывал встречу вдевятером.

Таким образом "Тоттенхэм" проиграл второй матч подряд в АПЛ, а "Ливерпуль" впервые с сентября вышел на серию из трёх побед во всех официальных турнирах. В турнирной таблице красные оказались на пятой строчке с 29 очками, а "Тоттенхэм" идёт 13-м с 22 баллами.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 17 12 3 2 31-10 39
2 Манчестер Сити 17 12 1 4 41-16 37
3 Астон Вилла 16 10 3 3 25-17 33
4 Челси 17 8 5 4 29-17 29
5 Ливерпуль 17 9 2 6 28-25 29
6 Сандерленд 17 7 6 4 19-17 27
7 Манчестер Юнайтед 16 7 5 4 30-26 26
8 Кристал Пэлас 17 7 5 5 21-19 26
9 Брайтон энд Хов Альбион 17 6 6 5 25-23 24
10 Эвертон 17 7 3 7 18-20 24
11 Ньюкасл Юнайтед 17 6 5 6 23-22 23
12 Брентфорд 17 7 2 8 24-25 23
13 Тоттенхэм Хотспур 17 6 4 7 26-23 22
14 Борнмут 17 5 7 5 26-29 22
15 Фулхэм 16 6 2 8 23-26 20
16 Лидс Юнайтед 17 5 4 8 24-31 19
17 Ноттингем Форест 16 5 3 8 17-25 18
18 Вест Хэм Юнайтед 17 3 4 10 19-35 13
19 Бернли 17 3 2 12 19-34 11
20 Вулверхэмптон Уондерерс 17 0 2 15 9-37 2

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Бирмингем   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:30   •   не начат
Астон Вилла
Астон Вилла
(Бирмингем)
- : -
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Астон Вилла
Ничья
Манчестер Юнайтед
Проголосовало 217 человек

