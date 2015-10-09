Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
В АПЛ произошла вторая смена лидера за один день

Лондонский "Арсенал" одержал победу в матче 17-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). В гостях команда оказалась сильнее "Эвертона", сообщают Vesti.kz.

Лондонский "Арсенал" одержал победу в матче 17-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). В гостях команда оказалась сильнее "Эвертона", сообщают Vesti.kz.

На 27-й минуте был забит единственный гол - Виктор Дьёкереш реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в своей штрафной футболистом хозяев.

Таким образом "Арсенал" сделал то, что команде не удавалось с сезона 2023/24 - обыграть "Эвертон". В прошлогодней кампании дважды была зафиксирована ничья.

Теперь у канониров серия из трёх побед во всех турнирах, а "Эвертон" проиграл во втором туре кряду.

"Арсенал" верунл себе лидерство в АПЛ, набрав 39 очков. Выходит, что футболисты "Манчестер Сити" (37) находились на вершине турнирной таблицы всего несколько часов. Что касается "Эвертона", то ливерпульцы замыкают топ-10 с 24 пунктами.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 17 12 3 2 31-10 39
2 Манчестер Сити 17 12 1 4 41-16 37
3 Астон Вилла 16 10 3 3 25-17 33
4 Челси 17 8 5 4 29-17 29
5 Ливерпуль 17 9 2 6 28-25 29
6 Сандерленд 17 7 6 4 19-17 27
7 Манчестер Юнайтед 16 7 5 4 30-26 26
8 Кристал Пэлас 17 7 5 5 21-19 26
9 Брайтон энд Хов Альбион 17 6 6 5 25-23 24
10 Эвертон 17 7 3 7 18-20 24
11 Ньюкасл Юнайтед 17 6 5 6 23-22 23
12 Брентфорд 17 7 2 8 24-25 23
13 Тоттенхэм Хотспур 17 6 4 7 26-23 22
14 Борнмут 17 5 7 5 26-29 22
15 Фулхэм 16 6 2 8 23-26 20
16 Лидс Юнайтед 17 5 4 8 24-31 19
17 Ноттингем Форест 16 5 3 8 17-25 18
18 Вест Хэм Юнайтед 17 3 4 10 19-35 13
19 Бернли 17 3 2 12 19-34 11
20 Вулверхэмптон Уондерерс 17 0 2 15 9-37 2

