В АПЛ произошла вторая смена лидера за один день

Лондонский "Арсенал" одержал победу в матче 17-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). В гостях команда оказалась сильнее "Эвертона", сообщают Vesti.kz.

На 27-й минуте был забит единственный гол - Виктор Дьёкереш реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в своей штрафной футболистом хозяев.

Таким образом "Арсенал" сделал то, что команде не удавалось с сезона 2023/24 - обыграть "Эвертон". В прошлогодней кампании дважды была зафиксирована ничья.

Теперь у канониров серия из трёх побед во всех турнирах, а "Эвертон" проиграл во втором туре кряду.

"Арсенал" верунл себе лидерство в АПЛ, набрав 39 очков. Выходит, что футболисты "Манчестер Сити" (37) находились на вершине турнирной таблицы всего несколько часов. Что касается "Эвертона", то ливерпульцы замыкают топ-10 с 24 пунктами.

