"Манчестер Сити" разгромил на своём поле "Вест Хэм" в рамках 17-го тура английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Этихад" завершилась со счётом 3:0. Дубль оформил Эрлинг Холанд (5-я и 69-я минуты), а также отличился Тиджани Рейндерс (38-я).

Интересно, что за две минуты до третьего гола в составе "горожан" на поле появился защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов, заменивший Нико.

"Манчестер Сити" с 37 очками лидирует в турнирной таблице, тогда как "Вест Хэм" с 13 очками располагается на 18-й строчке.

27 декабря "Манчестер Сити" отправится в гости к "Ноттингем Форест", а "Вест Хэм" в этот день примет дома "Фулхэм".

Ранее появились слухи о том, что Хусанов этой зимой может перейти из "Манчестер Сити" в "Ливерпуль", на которые уже была дана реакция.

