Хусанов переходит из "Ман Сити" в другой топ-клуб? Есть объяснение

Международный журналист Александр Троицкий прокомментировал слухи о возможном переходе защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова из "Манчестер Сити" в "Ливерпуль" этой зимой, передают Vesti.kz.

"МанСити" не будет укреплять конкурента

"Считаю, что если интерес и был, то очень поверхностный. "МанСити" не будет укреплять конкурента, а "Ливерпуль" это прекрасно знает. Так, поболтали и разошлись.

Но это не значит, что Хусанов до скончания веков останется в составе "горожан". Просто смысл в том, чтобы продать его повыгоднее. На это нужно ещё какое-то время.

Пока же лично я против всякой суеты вокруг Абдукодира. Под руководством Гвардиолы он обрастает мясом и набирается опыта. Какой-нибудь лютый трансфер способен разрушить гармонию. Оно нам надо? Оно нам не надо. Так что фанам "Ливерпуля" и остальных "барселон" прошу сохранять спокойствие.

Единственное, что допускаю — аренду не в топ-клуб для дозированного набора игрового времени. И опять же под приглядом Гвардиолы", - написал он в своём телеграм-канале.

Хусанов перешёл в "Манчестер Сити" в начале года из французского "Ланса", подписав контракт до 30 июня 2029-го. Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 40 миллионов евро. Также в его карьере был белорусский "Энергетик-БГУ", при этом он сам является воспитанником узбекского клуба "Бунёдкор".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!