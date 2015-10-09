Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 21:00
 

Хусанов переходит из "Ман Сити" в другой топ-клуб? Есть объяснение

  Комментарии

Поделиться
Хусанов переходит из "Ман Сити" в другой топ-клуб? Есть объяснение ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Международный журналист Александр Троицкий прокомментировал слухи о возможном переходе защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова из "Манчестер Сити" в "Ливерпуль" этой зимой, передают Vesti.kz.

Поделиться

Международный журналист Александр Троицкий прокомментировал слухи о возможном переходе защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова из "Манчестер Сити" в "Ливерпуль" этой зимой, передают Vesti.kz.

"МанСити" не будет укреплять конкурента

"Считаю, что если интерес и был, то очень поверхностный. "МанСити" не будет укреплять конкурента, а "Ливерпуль" это прекрасно знает. Так, поболтали и разошлись.

Но это не значит, что Хусанов до скончания веков останется в составе "горожан". Просто смысл в том, чтобы продать его повыгоднее. На это нужно ещё какое-то время.

Пока же лично я против всякой суеты вокруг Абдукодира. Под руководством Гвардиолы он обрастает мясом и набирается опыта. Какой-нибудь лютый трансфер способен разрушить гармонию. Оно нам надо? Оно нам не надо. Так что фанам "Ливерпуля" и остальных "барселон" прошу сохранять спокойствие.

Единственное, что допускаю — аренду не в топ-клуб для дозированного набора игрового времени. И опять же под приглядом Гвардиолы", - написал он в своём телеграм-канале.

Хусанов перешёл в "Манчестер Сити" в начале года из французского "Ланса", подписав контракт до 30 июня 2029-го. Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 40 миллионов евро. Также в его карьере был белорусский "Энергетик-БГУ", при этом он сам является воспитанником узбекского клуба "Бунёдкор".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 16 11 3 2 30-10 36
2 Манчестер Сити 16 11 1 4 38-16 34
3 Астон Вилла 16 10 3 3 25-17 33
4 Челси 17 8 5 4 29-17 29
5 Кристал Пэлас 16 7 5 4 20-15 26
6 Манчестер Юнайтед 16 7 5 4 30-26 26
7 Ливерпуль 16 8 2 6 26-24 26
8 Сандерленд 16 7 5 4 19-17 26
9 Эвертон 16 7 3 6 18-19 24
10 Брайтон энд Хов Альбион 16 6 5 5 25-23 23
11 Ньюкасл Юнайтед 17 6 5 6 23-22 23
12 Тоттенхэм Хотспур 16 6 4 6 25-21 22
13 Борнмут 16 5 6 5 25-28 21
14 Фулхэм 16 6 2 8 23-26 20
15 Брентфорд 16 6 2 8 22-25 20
16 Ноттингем Форест 16 5 3 8 17-25 18
17 Лидс Юнайтед 16 4 4 8 20-30 16
18 Вест Хэм Юнайтед 16 3 4 9 19-32 13
19 Бернли 16 3 1 12 18-33 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 16 0 2 14 9-35 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Бирмингем   •   Регулярный чемпионат, мужчины
21 декабря 21:30   •   не начат
Астон Вилла
Астон Вилла
(Бирмингем)
- : -
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Астон Вилла
Ничья
Манчестер Юнайтед
Проголосовало 152 человек

Реклама

Живи спортом!