Камбэк с 4 голами случился в топ-матче Бундеслиги

В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги встречались "РБ Лейпциг" и "Байер". Игра между двумя претендентами на медали получилась очень жаркой, сообщают Vesti.kz.

На 35-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Ксавера Шлагера, но ещё до перерыва "Байеру" удалось перевернуть ход встречи за счёт мячей Мартена Террье (40') и Патрика Шика (44'). Второй тайм получился менее событийным, но на седьмой добавленной минуте 18-летний Монтрелл Калбрет забил свой первый гол в дебютном матче за главную команду "Байера".

Для "Лейпцига" это поражение стало вторым кряду, а "Байер", напротив, одержал вторую победу подряд.

В турнирной таблице обе команды имеют одинаковые показатели - по 29 очков после 15 туров. Однако "Байер" располагается на третьем месте, а "Лейпциг" на четвёртом за счёт разницы мячей.

