Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Германия
Сегодня 09:35
 

Камбэк с 4 голами случился в топ-матче Бундеслиги

  Комментарии

Поделиться
Камбэк с 4 голами случился в топ-матче Бундеслиги Футболисты "Байера". Фото: ФК "Байер"©

В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги встречались "РБ Лейпциг" и "Байер". Игра между двумя претендентами на медали получилась очень жаркой, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги встречались "РБ Лейпциг" и "Байер". Игра между двумя претендентами на медали получилась очень жаркой, сообщают Vesti.kz.

На 35-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Ксавера Шлагера, но ещё до перерыва "Байеру" удалось перевернуть ход встречи за счёт мячей Мартена Террье (40') и Патрика Шика (44'). Второй тайм получился менее событийным, но на седьмой добавленной минуте 18-летний Монтрелл Калбрет забил свой первый гол в дебютном матче за главную команду "Байера".

Для "Лейпцига" это поражение стало вторым кряду, а "Байер", напротив, одержал вторую победу подряд.

В турнирной таблице обе команды имеют одинаковые показатели - по 29 очков после 15 туров. Однако "Байер" располагается на третьем месте, а "Лейпциг" на четвёртом за счёт разницы мячей.

"Реал" обыграл "Севилью" и сократил отставание от "Барселоны" до минимума

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 14 12 2 0 51-11 38
2 Боруссия-09 Д 15 9 5 1 26-12 32
3 Байер 15 9 2 4 33-20 29
4 РБ Лейпциг 15 9 2 4 30-19 29
5 Хоффенхайм 15 8 3 4 29-20 27
6 Штутгарт-1893 15 8 2 5 25-22 26
7 Айнтрахт Фр 15 7 4 4 30-30 25
8 Унион 15 6 3 6 20-23 21
9 Фрайбург 15 5 5 5 25-26 20
10 Вердер 15 4 5 6 18-28 17
11 Кельн 15 4 4 7 22-24 16
12 Боруссия М 15 4 4 7 18-24 16
13 Гамбург 15 4 4 7 16-25 16
14 Вольфсбург 15 4 3 8 23-28 15
15 Аугсбург 15 4 2 9 17-28 14
16 Санкт-Паули 14 3 2 9 13-26 11
17 Хайденхайм 14 3 2 9 13-30 11
18 Майнц-05 14 1 4 9 13-26 7

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Хайденхайм   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:30   •   не начат
Хайденхайм
Хайденхайм
(Хайденхайм)
- : -
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
Кто победит в основное время?
Хайденхайм
Ничья
Бавария
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!