ЧМ-2026
Сегодня 13:55
 

Неймар сделал сенсационное заявление о ЧМ-2026

  Комментарии

Неймар сделал сенсационное заявление о ЧМ-2026 Неймар в сборной Бразилии. Фото: Depositphotos/DURAOFOTO©

Экс-капитан сборной Бразилии Неймар не теряет надежд вернуться в стан национальной команды и сыграть важную роль на предстоящем чемпионате мира-2026. Он сделал заявление, в котором пообещал кое-что невероятное, передают Vesti.kz.

"Мы сделаем всё возможное и даже невозможное, чтобы привезти Кубок мира в Бразилию. В июле вы сможете спросить у меня результатах. Эй, Анчелотти, помогите мне!

Если мы дойдем до финала... Я обещаю, что забью гол", - цитирует слова Неймара инсайдер Фабрицио Романо.


Отметим, что 33-летний Неймар в настоящее время является футболистом родного "Сантоса". Он не играл за сборную Бразилии с октября 2023 года.

Всего за национальную дружину провёл 128 матчей и забил 79 мячей.

ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.

