Ксавер Шлагер
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2013/14 среди юношей до 17 лет
|Австрия (U-17)
|
1
|
|
|
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|14
|Юношеская лига УЕФА 2016/17
|Зальцбург (U-19)
|
1
|
0+2
|
|
|
|85
|Чемпионат Европы по футболу 2020
|Австрия
|
4
|
|
|
|
|374
|2 (4)
|Лига чемпионов 2023/24
|РБ Лейпциг
|
8
|
1+2
|
|
2
|
|625
|2 (4)
|Чемпионат мира 2026
|Австрия
|
1
|
|
|
|
|59
|2 (4)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим