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Ксавер Шлагер

Австрия  Австрия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
28 лет
Дата рождения
28 сентября 1997
Команды
РБ Лейпциг
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Отборочный турнир чемпионата Европы 2013/14 среди юношей до 17 лет Австрия (U-17)

1

14
Юношеская лига УЕФА 2016/17 Зальцбург (U-19)

1

0+2

85
Чемпионат Европы по футболу 2020 Австрия

4

374 2 (4)
Лига чемпионов 2023/24 РБ Лейпциг

8

1+2

2

625 2 (4)
Чемпионат мира 2026 Австрия

1

59 2 (4)

В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим


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