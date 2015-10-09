Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 18:22
 

Появился явный претендент на Исламбека Куата. Подробности

  Комментарии

Поделиться
Появился явный претендент на Исламбека Куата. Подробности ©КФФ

Петропавловский "Кызылжар" намерен подписать полузащитника "Жениса" и сборной Казахстана Исламбека Куата, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Петропавловский "Кызылжар" намерен подписать полузащитника "Жениса" и сборной Казахстана Исламбека Куата, сообщает корреспондент Vesti.kz.

32-летний футболист провел сильный сезон, став лидером столичной команды. В 20 матчах КПЛ на его счету один гол и две результативные передачи. Также он помог "Женису" пробиться в полуфинал Кубка Казахстана.

"Кызылжар" планирует качественно усилиться, подписав несколько футболистов сборной Казахстана. Петропавловцы уже сделали соответствующее предложение Куату и уверены, что опорный полузащитник продолжит карьеру в их команде.

Добавим, что воспитанник столичной школы футбола играл за "Астану", "Окжетпес", "Актобе", "Кайрат", российские "Оренбург" и "Химки". За сборную Казахстана провёл 69 матчей и забил шесть голов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Вильярреал   •   Регулярный чемпионат, мужчины
21 декабря 20:15   •   не начат
Вильярреал
Вильярреал
(Вильярреал)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Вильярреал
Ничья
Барселона
Проголосовало 303 человек

Реклама

Живи спортом!