Появился явный претендент на Исламбека Куата. Подробности

Петропавловский "Кызылжар" намерен подписать полузащитника "Жениса" и сборной Казахстана Исламбека Куата, сообщает корреспондент Vesti.kz.

32-летний футболист провел сильный сезон, став лидером столичной команды. В 20 матчах КПЛ на его счету один гол и две результативные передачи. Также он помог "Женису" пробиться в полуфинал Кубка Казахстана.

"Кызылжар" планирует качественно усилиться, подписав несколько футболистов сборной Казахстана. Петропавловцы уже сделали соответствующее предложение Куату и уверены, что опорный полузащитник продолжит карьеру в их команде.

Добавим, что воспитанник столичной школы футбола играл за "Астану", "Окжетпес", "Актобе", "Кайрат", российские "Оренбург" и "Химки". За сборную Казахстана провёл 69 матчей и забил шесть голов.

